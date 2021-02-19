https://ria.ru/20210219/pandemiya-1598251374.html

Билл Гейтс назвал способ остановить пандемию коронавируса

Билл Гейтс назвал способ остановить пандемию коронавируса

Создатель Microsoft Билл Гейтс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о целесообразности миллиардных инвестиций в строительство предприятий РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T22:33

2021-02-19T22:33

2021-02-19T22:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вакцины

коронавирусы

microsoft corporation

мюнхенская конференция по безопасности

билл гейтс

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/102604/74/1026047491_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_55fc7e7be0246b795fc4df401342e3ac.jpg

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Создатель Microsoft Билл Гейтс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о целесообразности миллиардных инвестиций в строительство предприятий по производству вакцин от коронавируса.Выступление Гейтса транслировал официальный Youtube-канал конференции."Нам нужны инвестиции. Небольшое количество миллиардов, чтобы быть уверенными в том, что это больше никогда не повторится", — сказал он.Гейтс также подчеркнул необходимость сотрудничества между странами и корпорациями. По его мнению, сейчас и в ближайшие годы основным мировым приоритетом должен стать равный доступ к препаратам, а также объединение на экспертном уровне для предотвращения подобных катастроф в будущем.

https://ria.ru/20210219/gripp-1598228839.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, microsoft corporation, мюнхенская конференция по безопасности, билл гейтс, вакцинация, в мире