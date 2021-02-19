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Билл Гейтс назвал способ остановить пандемию коронавируса
Билл Гейтс назвал способ остановить пандемию коронавируса
Создатель Microsoft Билл Гейтс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о целесообразности миллиардных инвестиций в строительство предприятий РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T22:33
2021-02-19T22:33
2021-02-19T22:34
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билл гейтс
вакцинация
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Создатель Microsoft Билл Гейтс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о целесообразности миллиардных инвестиций в строительство предприятий по производству вакцин от коронавируса.Выступление Гейтса транслировал официальный Youtube-канал конференции."Нам нужны инвестиции. Небольшое количество миллиардов, чтобы быть уверенными в том, что это больше никогда не повторится", — сказал он.Гейтс также подчеркнул необходимость сотрудничества между странами и корпорациями. По его мнению, сейчас и в ближайшие годы основным мировым приоритетом должен стать равный доступ к препаратам, а также объединение на экспертном уровне для предотвращения подобных катастроф в будущем.
https://ria.ru/20210219/gripp-1598228839.html
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