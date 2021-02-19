https://ria.ru/20210219/ogon-1598252989.html

В Александровском саду в Москве провели профилактику Вечному огню

В Александровском саду в Москве провели профилактику Вечному огню

Профилактику провели Вечному огню в Александровском саду в Москве в преддверии Дня защитника Отечества, специалисты "Мосгаза" проверили работоспособность... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T22:53

2021-02-19T22:53

2021-02-19T22:55

городское хозяйство москвы

гасан гасангаджиев

мосгаз

москва

общество

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МОСКВА, 19 фев - РИА Недвижимость. Профилактику провели Вечному огню в Александровском саду в Москве в преддверии Дня защитника Отечества, специалисты "Мосгаза" проверили работоспособность горелки, сообщил журналистам гендиректор компании Гасан Гасангаджиев.По его словам, техническое обслуживание мемориала проходит раз в месяц и дополнительно перед Днем защитника Отечества и Днем Победы."В преддверии Дня защитника Отечества и Дня Победы в ходе профилактики Вечного огня мы проводим торжественные мероприятия с приглашением гостей. Сегодняшнее мероприятие отличается тем, что в течение всего прошлого года мы проводили флешмоб среди детей под названием "Рисуем вечный огонь". Нами было получено более 1,5 тысячи работ. И сегодня мы пригласили победителей посмотреть, как проводятся эти технологические мероприятия", - рассказал Гасангаджиев.

https://ria.ru/20200218/1564940084.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, гасан гасангаджиев, мосгаз, москва, общество