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У генконсульства Украины в Петербурге напали на мужчину с ножом
У генконсульства Украины в Петербурге напали на мужчину с ножом
Мужчина ранил ножом сотрудника учреждения на улице Бонч-Бруевича в Петербурге, нападавший обезврежен и доставлен в полицию, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T16:14
2021-02-19T16:23
ленинградская область
санкт-петербург
украина
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Мужчина ранил ножом сотрудника учреждения на улице Бонч-Бруевича в Петербурге, нападавший обезврежен и доставлен в полицию, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, не уточняя название учреждения.Потерпевшему вызвали "скорую" помощь.По адресу улица Бонч-Бруевича, 1В располагаются генконсульство Украины, а также банк "Открытие". На данный момент РИА Новости не располагает официальным комментарием генконсульства. По данным местных СМИ, от нападения пострадал охранник генконсульства.
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ленинградская область, санкт-петербург, украина, происшествия

У генконсульства Украины в Петербурге напали на мужчину с ножом

16:14 19.02.2021 (обновлено: 16:23 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Сотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Мужчина ранил ножом сотрудника учреждения на улице Бонч-Бруевича в Петербурге, нападавший обезврежен и доставлен в полицию, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, не уточняя название учреждения.

"Восемнадцатого февраля около 12 часов к дому 1В по улице Бонч-Бруевича подошел мужчина 1986 года рождения и по неустановленной причине внезапно нанес ножевое ранение работнику учреждения, расположенного в указанном здании. У данного здания находился наряд полиции, который оперативно отреагировал на произошедшее: злоумышленник был обезврежен и доставлен в отдел полиции для разбирательства", - сказано в сообщении.

Потерпевшему вызвали "скорую" помощь.
По адресу улица Бонч-Бруевича, 1В располагаются генконсульство Украины, а также банк "Открытие". На данный момент РИА Новости не располагает официальным комментарием генконсульства. По данным местных СМИ, от нападения пострадал охранник генконсульства.
Полиция - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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