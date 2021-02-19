https://ria.ru/20210219/napadenie-1598194563.html

У генконсульства Украины в Петербурге напали на мужчину с ножом

У генконсульства Украины в Петербурге напали на мужчину с ножом

Мужчина ранил ножом сотрудника учреждения на улице Бонч-Бруевича в Петербурге, нападавший обезврежен и доставлен в полицию, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T16:14

2021-02-19T16:14

2021-02-19T16:23

ленинградская область

санкт-петербург

украина

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Мужчина ранил ножом сотрудника учреждения на улице Бонч-Бруевича в Петербурге, нападавший обезврежен и доставлен в полицию, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, не уточняя название учреждения.Потерпевшему вызвали "скорую" помощь.По адресу улица Бонч-Бруевича, 1В располагаются генконсульство Украины, а также банк "Открытие". На данный момент РИА Новости не располагает официальным комментарием генконсульства. По данным местных СМИ, от нападения пострадал охранник генконсульства.

https://ria.ru/20210112/napadenie-1592785550.html

ленинградская область

санкт-петербург

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, санкт-петербург, украина, происшествия