У генконсульства Украины в Петербурге напали на мужчину с ножом
16:14 19.02.2021 (обновлено: 16:23 19.02.2021)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Мужчина ранил ножом сотрудника учреждения на улице Бонч-Бруевича в Петербурге, нападавший обезврежен и доставлен в полицию, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, не уточняя название учреждения.
"Восемнадцатого февраля около 12 часов к дому 1В по улице Бонч-Бруевича подошел мужчина 1986 года рождения и по неустановленной причине внезапно нанес ножевое ранение работнику учреждения, расположенного в указанном здании. У данного здания находился наряд полиции, который оперативно отреагировал на произошедшее: злоумышленник был обезврежен и доставлен в отдел полиции для разбирательства", - сказано в сообщении.
Потерпевшему вызвали "скорую" помощь.
По адресу улица Бонч-Бруевича, 1В располагаются генконсульство Украины, а также банк "Открытие". На данный момент РИА Новости не располагает официальным комментарием генконсульства. По данным местных СМИ, от нападения пострадал охранник генконсульства.
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