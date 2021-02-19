https://ria.ru/20210219/gosizmena-1598230140.html
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене россиянина
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене россиянина
Лефортовский суд Москвы арестовал до 13 апреля гражданина России Демури Воронина по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Дарья... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T19:25
2021-02-19T19:25
2021-02-19T23:55
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал до 13 апреля гражданина России Демури Воронина по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Дарья Розмахова.Уголовное дело находится под грифом "совершенно секретно", поэтому его подробности неизвестны.Максимальное наказание по статье "Государственная измена" — 20 лет лишения свободы.По данным из открытых источников, человек с такими же именем, отчеством и фамилией является учредителем ООО "Ресост". На сайте этой компании указано, что она занимается анализом и оценкой политических и экономических процессов в странах Восточной Европы, политическим консалтингом и менеджментом, бизнес-планированием, готовит аналитические записки.После ареста Воронина в некоторых изданиях появились публикации о связи с делом журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Как сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов, в материалах уголовного дела, которые он видел, фамилия Воронина не упоминается."Из того, что я знаю, обвинение Сафронова никак не связано с ним", — добавил юрист.
https://ria.ru/20200828/videnie-1576407108.html
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