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https://ria.ru/20210219/gazoprovod-1598169454.html
ФРГ прокомментировала сообщения о санкциях США по "Северному потоку — 2"
ФРГ прокомментировала сообщения о санкциях США по "Северному потоку — 2"
В МИД ФРГ внимательно следят за "новостями из США" по вопросу о возможных санкциях против "Северного потока — 2", позиция в отношении проекта неизменна, заявила РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T14:11
2021-02-19T14:11
северный поток — 2
германия
сша
экономика
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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. В МИД ФРГ внимательно следят за "новостями из США" по вопросу о возможных санкциях против "Северного потока — 2", позиция в отношении проекта неизменна, заявила на брифинге в Берлине официальный представитель ведомства Мария Адебар."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку трубы. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
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северный поток — 2, германия, сша, экономика

ФРГ прокомментировала сообщения о санкциях США по "Северному потоку — 2"

14:11 19.02.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. В МИД ФРГ внимательно следят за "новостями из США" по вопросу о возможных санкциях против "Северного потока — 2", позиция в отношении проекта неизменна, заявила на брифинге в Берлине официальный представитель ведомства Мария Адебар.

"В отношении "Северного потока — 2" наша позиция остается неизменной. И мы, конечно, внимательно следим за тем, есть ли новости в США, должны посмотреть в первую очередь содержание доклада для Конгресса", - сказала Адебар, отвечая на вопрос прессы, принято ли решение в Вашингтоне о введении новых санкций против проекта и затронут ли они немецкие компании.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку трубы. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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Северный поток — 2ГерманияСШАЭкономика
 
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