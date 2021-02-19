https://ria.ru/20210219/gazoprovod-1598169454.html

ФРГ прокомментировала сообщения о санкциях США по "Северному потоку — 2"

ФРГ прокомментировала сообщения о санкциях США по "Северному потоку — 2"

В МИД ФРГ внимательно следят за "новостями из США" по вопросу о возможных санкциях против "Северного потока — 2", позиция в отношении проекта неизменна, заявила РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T14:11

2021-02-19T14:11

2021-02-19T14:11

северный поток — 2

германия

сша

экономика

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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. В МИД ФРГ внимательно следят за "новостями из США" по вопросу о возможных санкциях против "Северного потока — 2", позиция в отношении проекта неизменна, заявила на брифинге в Берлине официальный представитель ведомства Мария Адебар."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку трубы. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210219/gazoprovod-1598153290.html

германия

сша

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2021

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северный поток — 2, германия, сша, экономика