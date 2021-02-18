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Источник сообщил о задержании бывшего топ-менеджера "Ростелекома"
Источник сообщил о задержании бывшего топ-менеджера "Ростелекома"
Правоохранители задержали бывшего топ-менеджера "Ростелекома" Андрея Левакова по обвинению в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T13:22
2021-02-18T13:22
ростелеком
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Правоохранители задержали бывшего топ-менеджера "Ростелекома" Андрея Левакова по обвинению в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В Басманном суде Москвы зарегистрировано ходатайство об аресте Левакова, но его должность там подтвердить не смогли."В отношении Андрея Левакова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере - Прим. ред.), просят избрать помещение под стражу до 17 апреля", - сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.В "Ростелекоме" уточнили, что задержанный по делу о взятке Андрей Леваков не работает в "Ростелекоме" с 30 марта 2020 года."Мы не располагаем информацией о действиях правоохранительных органов в отношении бывшего сотрудника", - сказали в пресс-службе компании.
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ростелеком, москва, происшествия

Источник сообщил о задержании бывшего топ-менеджера "Ростелекома"

13:22 18.02.2021
 
© Fotolia / Adam GregorВзятка
Взятка - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Fotolia / Adam Gregor
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Правоохранители задержали бывшего топ-менеджера "Ростелекома" Андрея Левакова по обвинению в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"За крупную взятку задержан бывший топ-менеджер "Ростелекома" Андрей Леваков", - сказал он, добавив, что следствие просит арестовать обвиняемого.
В Басманном суде Москвы зарегистрировано ходатайство об аресте Левакова, но его должность там подтвердить не смогли.
"В отношении Андрея Левакова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере - Прим. ред.), просят избрать помещение под стражу до 17 апреля", - сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
В "Ростелекоме" уточнили, что задержанный по делу о взятке Андрей Леваков не работает в "Ростелекоме" с 30 марта 2020 года.
"Мы не располагаем информацией о действиях правоохранительных органов в отношении бывшего сотрудника", - сказали в пресс-службе компании.
 
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