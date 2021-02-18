https://ria.ru/20210218/zaderzhanie-1597997629.html

Источник сообщил о задержании бывшего топ-менеджера "Ростелекома"

Источник сообщил о задержании бывшего топ-менеджера "Ростелекома"

Правоохранители задержали бывшего топ-менеджера "Ростелекома" Андрея Левакова по обвинению в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T13:22

2021-02-18T13:22

2021-02-18T13:22

ростелеком

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Правоохранители задержали бывшего топ-менеджера "Ростелекома" Андрея Левакова по обвинению в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В Басманном суде Москвы зарегистрировано ходатайство об аресте Левакова, но его должность там подтвердить не смогли."В отношении Андрея Левакова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере - Прим. ред.), просят избрать помещение под стражу до 17 апреля", - сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.В "Ростелекоме" уточнили, что задержанный по делу о взятке Андрей Леваков не работает в "Ростелекоме" с 30 марта 2020 года."Мы не располагаем информацией о действиях правоохранительных органов в отношении бывшего сотрудника", - сказали в пресс-службе компании.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростелеком, москва, происшествия