Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210218/zaderzhanie-1597957346.html
В Грузии отложили задержание оппозиционера Мелии из-за отставки премьера
В Грузии отложили задержание оппозиционера Мелии из-за отставки премьера
МВД Грузии заявило, что отложило задержание оппозиционера, председателя "Единого национального движения" Ники Мелии из-за отставки премьера Георгия Гахарии. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T10:28
2021-02-18T10:28
георгий гахария
единое национальное движение
мвд грузии
сергей гаврилов
михаил саакашвили
тбилиси
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569536887_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e3dbe12090ff8b98feb0b037ecbfb525.jpg
ТБИЛИСИ, 18 фев - РИА Новости. МВД Грузии заявило, что отложило задержание оппозиционера, председателя "Единого национального движения" Ники Мелии из-за отставки премьера Георгия Гахарии.Ранее в четверг Гахария объявил об отставке из-за разногласий с командой по вопросу ареста Мелии."В связи с отставкой премьер-министра МВД временно отложило мероприятие, запланированное по делу Никанора Мелии", - сообщила пресс-служба ведомства.В офисе партии "Единое национальное движение", в котором Мелия заперся и где его охраняют другие оппозиционеры, празднуют отставку премьера и приостановку процесса задержания.Мелия, являясь председателем самой крупной оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", обвиняется в организации штурма парламента в ходе антироссийских акций летом 2019 года в Тбилиси, которые начались после визита в страну российского депутата Сергея Гаврилова. Суд изначально освободил его под залог с условием ношения электронного браслета, который позже оппозиционер демонстративно снял, за что ему вновь избрали новый залог. Мелия отказался выплачивать денежный залог, после чего парламент лишил его депутатской неприкосновенности, тем самым разрешив арест оппозиционера. После решения суда об аресте, Мелия заперся в офисе своей партии, снаружи его охраняют другие оппозиционеры, которые утверждают, что не выдадут Мелию полиции.Полиция прибыла к офису партии и передала адвокатам оппозиционера постановление суда об аресте.
https://ria.ru/20201212/gruziya-1588909712.html
https://ria.ru/20201212/abkhaziya-1588919889.html
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569536887_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_acfd152cd6a15fda8398e4f7f1ab5b03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
георгий гахария, единое национальное движение, мвд грузии, сергей гаврилов, михаил саакашвили, тбилиси, в мире

В Грузии отложили задержание оппозиционера Мелии из-за отставки премьера

10:28 18.02.2021
 
© РИА Новости / СтрингерТбилиси, Грузия
Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 18 фев - РИА Новости. МВД Грузии заявило, что отложило задержание оппозиционера, председателя "Единого национального движения" Ники Мелии из-за отставки премьера Георгия Гахарии.
Ранее в четверг Гахария объявил об отставке из-за разногласий с командой по вопросу ареста Мелии.
Вид на Тбилиси - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря 2020, 13:58
В Грузии считают невозможным создание "платформы шести" по Южному Кавказу
"В связи с отставкой премьер-министра МВД временно отложило мероприятие, запланированное по делу Никанора Мелии", - сообщила пресс-служба ведомства.
В офисе партии "Единое национальное движение", в котором Мелия заперся и где его охраняют другие оппозиционеры, празднуют отставку премьера и приостановку процесса задержания.
Мелия, являясь председателем самой крупной оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", обвиняется в организации штурма парламента в ходе антироссийских акций летом 2019 года в Тбилиси, которые начались после визита в страну российского депутата Сергея Гаврилова. Суд изначально освободил его под залог с условием ношения электронного браслета, который позже оппозиционер демонстративно снял, за что ему вновь избрали новый залог. Мелия отказался выплачивать денежный залог, после чего парламент лишил его депутатской неприкосновенности, тем самым разрешив арест оппозиционера. После решения суда об аресте, Мелия заперся в офисе своей партии, снаружи его охраняют другие оппозиционеры, которые утверждают, что не выдадут Мелию полиции.
Полиция прибыла к офису партии и передала адвокатам оппозиционера постановление суда об аресте.
Сухум - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря 2020, 15:41
В Сухуме раскритиковали слова президента Грузии об "оккупации" Абхазии
 
Георгий ГахарияЕдиное национальное движениеМВД ГрузииСергей ГавриловМихаил СаакашвилиТбилисиВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:28Ямпольская назвала образы Мягкова бессмертными
14:25В Кремле прокомментировали публикации про Серышева
14:24В России сократилось число зарегистрированных безработных
14:22Епархия назвала заявления экс-схимонаха Сергия о взятках голословными
14:21В Анапе заложили капсулу времени с вакциной "Спутник V"
14:18Более 50 человек задержали в ходе беспорядков в Испании
14:16Песков заявил, что Россия не бойкотирует Мюнхенскую конференцию
14:14Президент Польши выразил протест из-за приговора журналистам "Белсата"
14:14Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище
14:14Представитель Фридмана опроверг сообщения о возобновлении дела в Испании
14:12Медведев назвал смерть Мягкова невосполнимой утратой
14:11В Кремле оценили идею Михалкова о наказании за призывы к санкциям
14:11Поклонская рассказала, почему Украина отказалась от Крыма
14:11Калягин назвал Мягкова воплощением понятия "интеллигенция"
14:06Худрук МХТ имени Чехова назвал Мягкова уникальным артистом
14:05Суд продлил арест бизнесмена Быкова
14:01На Колыме смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
14:00Официальный курс евро на пятницу снизился до 88,87 рубля
13:58Глава МИД Филиппин заявил о готовности "доверить свою жизнь" "Спутнику V"
13:57В Москве пассажир такси избил водителя за просьбу надеть маску
Лента новостейМолния