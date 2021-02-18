https://ria.ru/20210218/zaderzhanie-1597957346.html

В Грузии отложили задержание оппозиционера Мелии из-за отставки премьера

В Грузии отложили задержание оппозиционера Мелии из-за отставки премьера

МВД Грузии заявило, что отложило задержание оппозиционера, председателя "Единого национального движения" Ники Мелии из-за отставки премьера Георгия Гахарии. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T10:28

2021-02-18T10:28

2021-02-18T10:28

георгий гахария

единое национальное движение

мвд грузии

сергей гаврилов

михаил саакашвили

тбилиси

в мире

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ТБИЛИСИ, 18 фев - РИА Новости. МВД Грузии заявило, что отложило задержание оппозиционера, председателя "Единого национального движения" Ники Мелии из-за отставки премьера Георгия Гахарии.Ранее в четверг Гахария объявил об отставке из-за разногласий с командой по вопросу ареста Мелии."В связи с отставкой премьер-министра МВД временно отложило мероприятие, запланированное по делу Никанора Мелии", - сообщила пресс-служба ведомства.В офисе партии "Единое национальное движение", в котором Мелия заперся и где его охраняют другие оппозиционеры, празднуют отставку премьера и приостановку процесса задержания.Мелия, являясь председателем самой крупной оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", обвиняется в организации штурма парламента в ходе антироссийских акций летом 2019 года в Тбилиси, которые начались после визита в страну российского депутата Сергея Гаврилова. Суд изначально освободил его под залог с условием ношения электронного браслета, который позже оппозиционер демонстративно снял, за что ему вновь избрали новый залог. Мелия отказался выплачивать денежный залог, после чего парламент лишил его депутатской неприкосновенности, тем самым разрешив арест оппозиционера. После решения суда об аресте, Мелия заперся в офисе своей партии, снаружи его охраняют другие оппозиционеры, которые утверждают, что не выдадут Мелию полиции.Полиция прибыла к офису партии и передала адвокатам оппозиционера постановление суда об аресте.

https://ria.ru/20201212/gruziya-1588909712.html

https://ria.ru/20201212/abkhaziya-1588919889.html

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георгий гахария, единое национальное движение, мвд грузии, сергей гаврилов, михаил саакашвили, тбилиси, в мире