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Глава МИД Филиппин заявил о готовности "доверить свою жизнь" "Спутнику V"

Глава МИД Филиппин заявил о готовности "доверить свою жизнь" "Спутнику V"

Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин заявил, что готов "доверить свою жизнь" российской вакцине от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T13:58

2021-02-18T13:58

2021-02-18T13:58

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

индия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин заявил, что готов "доверить свою жизнь" российской вакцине от коронавируса "Спутник V"."Я делаю все возможное, чтобы "Спутник V" попал (в страну – ред.). Это единственная (вакцина – ред.), которой я доверю свою жизнь. Обзор в Lancet исчерпывающий", - написал министр в своем Twitter-аккаунте.Ранее сообщалось, что Филиппины рассчитывают приобрести 148 миллионов доз вакцины от коронавируса для вакцинации по меньшей мере 50 миллионов граждан в 2021 году. Филиппинский регулятор ранее получил запрос на лицензирование для экстренного использования российской вакцины "Спутник V". Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Филиппин одобрило использование вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech, а также вакцины от фармацевтической компании AstraZeneca.На прошлой неделе посол РФ на Филиппинах Марат Павлов заявил РИА Новости, что переговоры по поставкам на Филиппины российской вакцины от COVID "Спутник V" идут в позитивном ключе. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что Филиппины, а также Индия могут в ближайшее время одобрить применение российской вакцины от коронавируса.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 20 странах.

индия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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