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Глава МИД Филиппин заявил о готовности "доверить свою жизнь" "Спутнику V"
Глава МИД Филиппин заявил о готовности "доверить свою жизнь" "Спутнику V"
Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин заявил, что готов "доверить свою жизнь" российской вакцине от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T13:58
2021-02-18T13:58
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
индия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин заявил, что готов "доверить свою жизнь" российской вакцине от коронавируса "Спутник V"."Я делаю все возможное, чтобы "Спутник V" попал (в страну – ред.). Это единственная (вакцина – ред.), которой я доверю свою жизнь. Обзор в Lancet исчерпывающий", - написал министр в своем Twitter-аккаунте.Ранее сообщалось, что Филиппины рассчитывают приобрести 148 миллионов доз вакцины от коронавируса для вакцинации по меньшей мере 50 миллионов граждан в 2021 году. Филиппинский регулятор ранее получил запрос на лицензирование для экстренного использования российской вакцины "Спутник V". Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Филиппин одобрило использование вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech, а также вакцины от фармацевтической компании AstraZeneca.На прошлой неделе посол РФ на Филиппинах Марат Павлов заявил РИА Новости, что переговоры по поставкам на Филиппины российской вакцины от COVID "Спутник V" идут в позитивном ключе. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что Филиппины, а также Индия могут в ближайшее время одобрить применение российской вакцины от коронавируса.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 20 странах.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, индия, филиппины, в мире

Глава МИД Филиппин заявил о готовности "доверить свою жизнь" "Спутнику V"

13:58 18.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин заявил, что готов "доверить свою жизнь" российской вакцине от коронавируса "Спутник V".
"Я делаю все возможное, чтобы "Спутник V" попал (в страну – ред.). Это единственная (вакцина – ред.), которой я доверю свою жизнь. Обзор в Lancet исчерпывающий", - написал министр в своем Twitter-аккаунте.
Ранее сообщалось, что Филиппины рассчитывают приобрести 148 миллионов доз вакцины от коронавируса для вакцинации по меньшей мере 50 миллионов граждан в 2021 году. Филиппинский регулятор ранее получил запрос на лицензирование для экстренного использования российской вакцины "Спутник V". Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Филиппин одобрило использование вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech, а также вакцины от фармацевтической компании AstraZeneca.
На прошлой неделе посол РФ на Филиппинах Марат Павлов заявил РИА Новости, что переговоры по поставкам на Филиппины российской вакцины от COVID "Спутник V" идут в позитивном ключе. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что Филиппины, а также Индия могут в ближайшее время одобрить применение российской вакцины от коронавируса.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 20 странах.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоИндияФилиппиныВ мире
 
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