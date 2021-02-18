https://ria.ru/20210218/tanzaniya-1597877961.html
Власти Танзании планируют ввести для туристов дресс-код
Власти Танзании планируют ввести для туристов дресс-код
Власти танзанийского острова Занзибар решили бороться с туристами, разгуливающими вне территории пляжных и отельных зон в купальниках и слишком откровенной... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T13:58
2021-02-18T13:58
2021-02-18T13:58
штрафы
туристы
традиции
одежда
туризм
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
занзибар
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Власти танзанийского острова Занзибар решили бороться с туристами, разгуливающими вне территории пляжных и отельных зон в купальниках и слишком откровенной одежде, сообщает АТОР."В последнее время отмечаются случаи нарушения обычаев, традиций, ценностей культуры Занзибара, особенно в плане одежды. Ситуация усугубляется тем, что многие гости появляются в откровенных нарядах в общественных местах", — говорится в пресс-релизе правительства провинции Занзибар в Танзании.В документе отмечается, что, согласно правилам поведения туристов в Танзании, утвержденным еще в 2015 году, путешественникам разрешено находится на улицах только в одежде, которая закрывает пупок и колени. Нарушение норм приличия не только раздражает местных жителей, но и противоречит мусульманским законам страны. Правительство Занзибара недовольно сложившейся ситуацией и ужесточает наказание за нарушение норм. На первом этапе власти ограничатся предупреждениями и разъяснительной работой. Но если это не будет помогать, туристов ждут штрафы в размере от 700 до пяти тысяч долларов или даже тюрьма на срок до года.
https://ria.ru/20210217/frantsiya-1597526218.html
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штрафы, туристы, традиции, одежда, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, занзибар, танзания
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
Власти танзанийского острова Занзибар решили бороться с туристами, разгуливающими вне территории пляжных и отельных зон в купальниках и слишком откровенной одежде, сообщает
АТОР.
"В последнее время отмечаются случаи нарушения обычаев, традиций, ценностей культуры Занзибара, особенно в плане одежды. Ситуация усугубляется тем, что многие гости появляются в откровенных нарядах в общественных местах", — говорится в пресс-релизе правительства провинции Занзибар в Танзании.
В документе отмечается, что, согласно правилам поведения туристов в Танзании, утвержденным еще в 2015 году, путешественникам разрешено находится на улицах только в одежде, которая закрывает пупок и колени.
Нарушение норм приличия не только раздражает местных жителей, но и противоречит мусульманским законам страны.
Правительство Занзибара недовольно сложившейся ситуацией и ужесточает наказание за нарушение норм. На первом этапе власти ограничатся предупреждениями и разъяснительной работой. Но если это не будет помогать, туристов ждут штрафы в размере от 700 до пяти тысяч долларов или даже тюрьма на срок до года.