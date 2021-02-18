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Захарова верит в завершение строительства "Северного потока — 2"
Захарова верит в завершение строительства "Северного потока — 2"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова верит, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T20:52
2021-02-18T20:52
россия
северный поток — 2
мария захарова
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова верит, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
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россия, северный поток — 2, мария захарова, сша, украина, в мире

Захарова верит в завершение строительства "Северного потока — 2"

20:52 18.02.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова верит, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен.

"Я в это абсолютно верю. Это же вопрос веры. Я в это верю. Я верю что Европа, в частности ФРГ, сохранит прагматику. Я верю в то, что это часть их сути и сути их политики и что прагматика восторжествует. Потому что это правильная прагматика. Она же бывает разной - среднесрочная, краткосрочная, долгосрочная. Это средняя и долгосрочная прагматика" - сказала она в эфире программы "Антонимы" с Антоном Красовским в YouTube.

Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
 
РоссияСеверный поток — 2Мария ЗахароваСШАУкраинаВ мире
 
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