Захарова верит в завершение строительства "Северного потока — 2"

"Я в это абсолютно верю. Это же вопрос веры. Я в это верю. Я верю что Европа, в частности ФРГ, сохранит прагматику. Я верю в то, что это часть их сути и сути их политики и что прагматика восторжествует. Потому что это правильная прагматика. Она же бывает разной - среднесрочная, краткосрочная, долгосрочная. Это средняя и долгосрочная прагматика" - сказала она в эфире программы "Антонимы" с Антоном Красовским в YouTube.