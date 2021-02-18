https://ria.ru/20210218/spam-1598071599.html

Сотовые операторы рассказали, как борются со спамерами

Сотовые операторы рассказали, как борются со спамерами

Российские сотовые операторы совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) продолжают разрабатывать механизмы борьбы со спам-звонками на телефоны без... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T18:28

2021-02-18T18:28

2021-02-18T19:04

россия

билайн

мегафон

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

технологии

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские сотовые операторы совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) продолжают разрабатывать механизмы борьбы со спам-звонками на телефоны без согласия абонентов, сообщили опрошенные РИА Новости представители компаний.Ранее ФАС сообщила, что зафиксировала рост нарушений в сфере рекламы, которая поступает на телефоны абонентов без их согласия, и обсуждает эту проблему с операторами связи. Как отмечает служба, сегодня набирают силу роботизированные звонки, так раздражающие потребителей, и ведомство видит необходимость в ответных мерах.Кроме того, сейчас в разработке оператора находятся еще несколько сервисов, которые будут предлагать клиентам возможность выбрать, принять ли вызов от поставщика услуги. "Считаем также важной решать проблему подмены номеров. ... Мы с коллегами по рынку сильно продвинулись в развитии антифрод-платформы, которая изначально была направлена на защиту клиентов банка от мошенничеств с использованием социальной инженерии", - добавил собеседник агентства."Мегафон" также активно борется с проблемой телефонного спама и поддерживает инициативу законодательного регулирования этого вопроса. В компании считают, что необходимы меры, которые должны определить правила использования телефонной связи в коммерческих целях и целях рекламы, а также предоставить возможность ограничения нежелательных звонков для абонентов. "Мегафон" уже сейчас предлагает сервисы, направленные на ограничение телефонного спама. Бесплатная услуга "Знаю, кто звонит" позволяет абоненту во время входящего вызова видеть название компании", - сообщили в пресс-службе."Билайн" равным образом использует различные технологические решения для защиты клиентов от спама, например, систему AntiFraud, функционал которой позволяет не пропускать звонки-сбросы абонентам. Кроме того, для защиты от спам-звонков оператор предлагает для своих абонентов услугу "Кто звонит", благодаря которой клиент может получить информацию о входящем звонке."Билайн" продолжает активно разрабатывать технические решения антиспама нежелательных звонков. Возможно, для усиления защиты абонентов от нежелательных звонков потребуется скорректировать законодательство с тем, чтобы у операторов было право создавать и использовать эффективные решения, позволяющие анализировать ... и блокировать распространение рекламы без согласия абонента", - резюмировал представитель компании.

https://ria.ru/20201212/spam-1588809818.html

https://ria.ru/20201203/spam-zvonki-1587513070.html

https://ria.ru/20201102/spam-1582660407.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, билайн, мегафон, федеральная антимонопольная служба (фас россии), технологии