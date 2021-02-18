Глава Приамурья рассказал об итогах работы в Совфеде

"Нужно отдать должное губернатору Амурской области: он обозначил не только достижения, но и проблемы, которые есть у региона. Мы знаем, конечно же, и о недостаточном уровне доходов населения, и о том, что есть проблемы в сфере здравоохранения. Есть проблемы с кадрами, есть демографические проблемы, продолжается, к сожалению, отток населения из области. Но в целом сложилось очень положительное впечатление. Очевидно, что регионом руководит очень профессиональная команда, и главное — неравнодушная, заинтересованная в достижении результата. Думаю, что и для членов правительства Амурской области оказалась полезной работа в комитетах, те советы, рекомендации, которые были даны. И несмотря на те проблемы, которые есть, главное, что руководство области видит их и понимает, знает, как их решать. Совет Федерации со своей стороны держит на контроле расселение ветхого аварийного жилья в зоне БАМа, именно мы инициировали ремонт больницы в городе Тында. Мы будем оказывать постоянное содействие в развитии системы здравоохранения в регионе и в строительстве медицинских учреждений", — цитирует правительство слова Матвиенко.