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Глава Приамурья рассказал об итогах работы в Совфеде
Глава Приамурья рассказал об итогах работы в Совфеде
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил по итогам работы в Совете Федерации, что все важные для региона вопросы нашли поддержку у сенаторов и взяты на РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T13:18
2021-02-18T13:19
василий орлов
валентина матвиенко
совет федерации рф
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил по итогам работы в Совете Федерации, что все важные для региона вопросы нашли поддержку у сенаторов и взяты на контроль федеральными ведомствами.Делегация Амурской области работала в Совфеде три дня.Орлов отметил, что практически каждый вопрос по проблемам региона, затронутый в Совфеде, требовал финансовой поддержки, и хотя СФ напрямую не распоряжается деньгами, его рекомендации "внимательно рассматриваются федеральными органами исполнительной власти".Как сообщает правительство Приамурья, председатель СФ Валентина Матвиенко, подводя итоги Дней Амурской области, поблагодарила Орлова, председателя законодательного собрания региона и членов правительства за очень серьезную подготовку. И рассказала, что планирует лично посетить область, как только стабилизируется эпидобстановка. Ожидается, что это произойдет уже летом.Как отметила председатель Совета Федерации, уже готово постановление об оказании содействия экономическому и социальному развитию Амурской области. Акцент сделан на повышение качества жизни жителей Приамурья. "Тогда, наверное, и демографическая ситуация будет улучшаться. И остановится отток населения, который нас тревожит. Амурская область — край с огромным потенциалом и, конечно же, нужно, чтобы как можно больше людей приезжали в регион, участвовали в его развитии", — добавила Матвиенко.
https://ria.ru/20210115/moroz-1593172463.html
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василий орлов, валентина матвиенко, совет федерации рф, амурская область

Глава Приамурья рассказал об итогах работы в Совфеде

13:18 18.02.2021 (обновлено: 13:19 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил по итогам работы в Совете Федерации, что все важные для региона вопросы нашли поддержку у сенаторов и взяты на контроль федеральными ведомствами.
Делегация Амурской области работала в Совфеде три дня.
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"Самое главное, чего удалось достичь, — это выстраивание четкого плана работы по проблемным для области темам. По каждой из них мы имеем "дорожную карту" и ясное понимание, как именно мы будем эти проблемы решать. Без исключения по всем вопросам достигнуто понимание с членами Совета Федерации, состоялись очень хорошие, профессиональные дискуссии. В итоге на контроль сенаторов взяты четыре наших основных темы — расселение граждан из аварийного жилья в зоне БАМа, ремонт дорог и реализация нацпроекта БКАД, здравоохранение и защита жителей области от паводков. На отдельном контроле — тема газификации Амурской области. На сегодняшний день у нас есть сценарий стратегии газификации региона до 2030 года. По итогам поездки на Совет Федерации в него будут внесены коррективы, с учетом рекомендаций Валентины Матвиенко", — рассказал Орлов, его слова цитирует правительство Амурской области.
Орлов отметил, что практически каждый вопрос по проблемам региона, затронутый в Совфеде, требовал финансовой поддержки, и хотя СФ напрямую не распоряжается деньгами, его рекомендации "внимательно рассматриваются федеральными органами исполнительной власти".
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"Поэтому я уверен, что часть из тех вопросов, которые мы подняли, получит не только методологические, но и финансовые решения", — отметил Орлов.
Как сообщает правительство Приамурья, председатель СФ Валентина Матвиенко, подводя итоги Дней Амурской области, поблагодарила Орлова, председателя законодательного собрания региона и членов правительства за очень серьезную подготовку. И рассказала, что планирует лично посетить область, как только стабилизируется эпидобстановка. Ожидается, что это произойдет уже летом.
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"Нужно отдать должное губернатору Амурской области: он обозначил не только достижения, но и проблемы, которые есть у региона. Мы знаем, конечно же, и о недостаточном уровне доходов населения, и о том, что есть проблемы в сфере здравоохранения. Есть проблемы с кадрами, есть демографические проблемы, продолжается, к сожалению, отток населения из области. Но в целом сложилось очень положительное впечатление. Очевидно, что регионом руководит очень профессиональная команда, и главное — неравнодушная, заинтересованная в достижении результата. Думаю, что и для членов правительства Амурской области оказалась полезной работа в комитетах, те советы, рекомендации, которые были даны. И несмотря на те проблемы, которые есть, главное, что руководство области видит их и понимает, знает, как их решать. Совет Федерации со своей стороны держит на контроле расселение ветхого аварийного жилья в зоне БАМа, именно мы инициировали ремонт больницы в городе Тында. Мы будем оказывать постоянное содействие в развитии системы здравоохранения в регионе и в строительстве медицинских учреждений", — цитирует правительство слова Матвиенко.
Как отметила председатель Совета Федерации, уже готово постановление об оказании содействия экономическому и социальному развитию Амурской области. Акцент сделан на повышение качества жизни жителей Приамурья. "Тогда, наверное, и демографическая ситуация будет улучшаться. И остановится отток населения, который нас тревожит. Амурская область — край с огромным потенциалом и, конечно же, нужно, чтобы как можно больше людей приезжали в регион, участвовали в его развитии", — добавила Матвиенко.
 
Василий ОрловВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФАмурская область
 
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