Глава Приамурья рассказал об итогах работы в Совфеде
13:18 18.02.2021 (обновлено: 13:19 18.02.2021)
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил по итогам работы в Совете Федерации, что все важные для региона вопросы нашли поддержку у сенаторов и взяты на контроль федеральными ведомствами.
Делегация Амурской области работала в Совфеде три дня.
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"Самое главное, чего удалось достичь, — это выстраивание четкого плана работы по проблемным для области темам. По каждой из них мы имеем "дорожную карту" и ясное понимание, как именно мы будем эти проблемы решать. Без исключения по всем вопросам достигнуто понимание с членами Совета Федерации, состоялись очень хорошие, профессиональные дискуссии. В итоге на контроль сенаторов взяты четыре наших основных темы — расселение граждан из аварийного жилья в зоне БАМа, ремонт дорог и реализация нацпроекта БКАД, здравоохранение и защита жителей области от паводков. На отдельном контроле — тема газификации Амурской области. На сегодняшний день у нас есть сценарий стратегии газификации региона до 2030 года. По итогам поездки на Совет Федерации в него будут внесены коррективы, с учетом рекомендаций Валентины Матвиенко", — рассказал Орлов, его слова цитирует правительство Амурской области.
Орлов отметил, что практически каждый вопрос по проблемам региона, затронутый в Совфеде, требовал финансовой поддержки, и хотя СФ напрямую не распоряжается деньгами, его рекомендации "внимательно рассматриваются федеральными органами исполнительной власти".
"Поэтому я уверен, что часть из тех вопросов, которые мы подняли, получит не только методологические, но и финансовые решения", — отметил Орлов.
Как сообщает правительство Приамурья, председатель СФ Валентина Матвиенко, подводя итоги Дней Амурской области, поблагодарила Орлова, председателя законодательного собрания региона и членов правительства за очень серьезную подготовку. И рассказала, что планирует лично посетить область, как только стабилизируется эпидобстановка. Ожидается, что это произойдет уже летом.
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"Нужно отдать должное губернатору Амурской области: он обозначил не только достижения, но и проблемы, которые есть у региона. Мы знаем, конечно же, и о недостаточном уровне доходов населения, и о том, что есть проблемы в сфере здравоохранения. Есть проблемы с кадрами, есть демографические проблемы, продолжается, к сожалению, отток населения из области. Но в целом сложилось очень положительное впечатление. Очевидно, что регионом руководит очень профессиональная команда, и главное — неравнодушная, заинтересованная в достижении результата. Думаю, что и для членов правительства Амурской области оказалась полезной работа в комитетах, те советы, рекомендации, которые были даны. И несмотря на те проблемы, которые есть, главное, что руководство области видит их и понимает, знает, как их решать. Совет Федерации со своей стороны держит на контроле расселение ветхого аварийного жилья в зоне БАМа, именно мы инициировали ремонт больницы в городе Тында. Мы будем оказывать постоянное содействие в развитии системы здравоохранения в регионе и в строительстве медицинских учреждений", — цитирует правительство слова Матвиенко.
Как отметила председатель Совета Федерации, уже готово постановление об оказании содействия экономическому и социальному развитию Амурской области. Акцент сделан на повышение качества жизни жителей Приамурья. "Тогда, наверное, и демографическая ситуация будет улучшаться. И остановится отток населения, который нас тревожит. Амурская область — край с огромным потенциалом и, конечно же, нужно, чтобы как можно больше людей приезжали в регион, участвовали в его развитии", — добавила Матвиенко.