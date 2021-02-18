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Репортеры из Туниса, Таиланда и Конго присоединились к конкурсу Стенина
Репортеры из Туниса, Таиланда и Конго присоединились к конкурсу Стенина
В активе международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина появились новые страны – впервые участие в конкурсе принимают... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T11:00
2021-02-18T11:00
россия
миа "россия сегодня"
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
андрей стенин
тунис (страна)
республика конго
таиланд
общество
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. В активе международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина появились новые страны – впервые участие в конкурсе принимают фотопрофессионалы из Туниса, Таиланда и Республики Конго. К середине февраля на седьмой по счету конкурс, стартовавший в декабре2020 года, уже поданы работы из десятков стран мира. В ТОП-5 по числу заявок вошли к этому времени репортеры из России, Индии, Бангладеш, Ирана и Бразилии. Куратор конкурса имени Стенина Оксана Олейник отмечает, что в 2021 году процессу подачи работ даже не потребовалось время, чтобы набрать обороты: "С самых первых дней после старта конкурса мы стали получать очень сильные и яркие фотографии". Она также добавила, что для конкурса знаково и то, что тема COVID-19 присутствует в присланных заявках, но она отнюдь не в числе главных: "Молодым фотографам интереснее рассказывать о приметах новой реальности, которую формирует пандемия в мире, чем просто тиражировать ее образы. Как фотожурналистов их интересуют новые ракурсы в развитии темы, а не ее констатация, что говорит о зрелом, не ученическом подходе наших участников к выбору сюжетов".В конце января конкурс имени Стенина объявил международную команду жюри 2021 года, в которую вошли представители крупнейших СМИ мира и титулованные фотографы, в разные годы уже оценивавшие работы участников конкурса. Прием работ также продолжается на сайте stenincontest.ru на русском, английском (https://stenincontest.com/) и китайском (https://cn.stenincontest.com/) языках. До 28 февраля фотопрофессионалы в возрасте от 18 до 33-х лет могут подать одиночны работы и серии в четырех номинациях – "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени". Во всех номинациях участники смогут подать по одной работе в двух категориях, "Одиночная фотография" и "Серия".Призовой фонд конкурса в 2021 году составит 125 000, 100 000 и 75 000 рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина — Гран-при — получит 700 000 рублей. Не менее важной станет и возможность для молодых фоторепортеров показать свои работы на российских и международных площадках – выставочное турне лауреатов конкурса стало уже его неотъемлемой частью и включает несколько десятков городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран, Организации Объединенных Наций (ООН). С 2019 года выставки конкурса проходят также и в Совете Европы в Страсбурге.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru и интернет-кинотеатр tvzavr.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России , информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал фотографии EYE, журнал Artdoc международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
https://ria.ru/20210128/konkurs-1594938279.html
https://ria.ru/20210208/onlayn-vystavka-1596503798.html
https://ria.ru/20201223/stenin-1590473176.html
россия
тунис (страна)
республика конго
таиланд
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россия, миа "россия сегодня", международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, андрей стенин, тунис (страна), республика конго, таиланд, общество

Репортеры из Туниса, Таиланда и Конго присоединились к конкурсу Стенина

11:00 18.02.2021
 
© РИА Новости / Мехди Аасум / Перейти в фотобанкПосетитель на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Киншасе
Посетитель на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Киншасе - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Мехди Аасум
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. В активе международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина появились новые страны – впервые участие в конкурсе принимают фотопрофессионалы из Туниса, Таиланда и Республики Конго.
К середине февраля на седьмой по счету конкурс, стартовавший в декабре2020 года, уже поданы работы из десятков стран мира. В ТОП-5 по числу заявок вошли к этому времени репортеры из России, Индии, Бангладеш, Ирана и Бразилии.
© РИА Новости / Александр Арефьев / Перейти в фотобанкПосетитель на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Претории
Посетитель на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Претории - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Александр Арефьев
Перейти в фотобанк
Посетитель на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Претории
Куратор конкурса имени Стенина Оксана Олейник отмечает, что в 2021 году процессу подачи работ даже не потребовалось время, чтобы набрать обороты: "С самых первых дней после старта конкурса мы стали получать очень сильные и яркие фотографии". Она также добавила, что для конкурса знаково и то, что тема COVID-19 присутствует в присланных заявках, но она отнюдь не в числе главных: "Молодым фотографам интереснее рассказывать о приметах новой реальности, которую формирует пандемия в мире, чем просто тиражировать ее образы. Как фотожурналистов их интересуют новые ракурсы в развитии темы, а не ее констатация, что говорит о зрелом, не ученическом подходе наших участников к выбору сюжетов".
В конце января конкурс имени Стенина объявил международную команду жюри 2021 года, в которую вошли представители крупнейших СМИ мира и титулованные фотографы, в разные годы уже оценивавшие работы участников конкурса.
Посетители на открытии выставки победителей конкурса имени Андрея Стенина в Кейптауне - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 11:00
В жюри конкурса Андрея Стенина — 2021 вошли лидеры мировой фотоиндустрии
Прием работ также продолжается на сайте stenincontest.ru на русском, английском (https://stenincontest.com/) и китайском (https://cn.stenincontest.com/) языках. До 28 февраля фотопрофессионалы в возрасте от 18 до 33-х лет могут подать одиночны работы и серии в четырех номинациях – "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени". Во всех номинациях участники смогут подать по одной работе в двух категориях, "Одиночная фотография" и "Серия".
Призовой фонд конкурса в 2021 году составит 125 000, 100 000 и 75 000 рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина — Гран-при — получит 700 000 рублей.
© РИА Новости / Александр Арефьев / Перейти в фотобанкПосетители на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Претории
Посетители на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Претории - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Александр Арефьев
Перейти в фотобанк
Посетители на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Претории
Не менее важной станет и возможность для молодых фоторепортеров показать свои работы на российских и международных площадках – выставочное турне лауреатов конкурса стало уже его неотъемлемой частью и включает несколько десятков городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.
С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран, Организации Объединенных Наций (ООН). С 2019 года выставки конкурса проходят также и в Совете Европы в Страсбурге.
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 13:00
Онлайн-выставка конкурса Стенина открылась в Постпредстве РФ при СЕ
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru и интернет-кинотеатр tvzavr.
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России , информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал фотографии EYE, журнал Artdoc международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
Посетитель на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Претории - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря 2020, 08:00
Африканский этап турне конкурса имени Стенина продолжается в Претории
 
РоссияМИА "Россия сегодня"Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаАндрей СтенинТунис (страна)Республика КонгоТаиландОбщество
 
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