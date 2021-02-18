https://ria.ru/20210218/ragaib-1597974694.html

Мусульмане вспоминают день свадьбы родителей пророка Мухаммеда

Мусульмане вспоминают день свадьбы родителей пророка Мухаммеда

Рагаиб - день бракосочетания родителей пророка Мухаммеда - вспоминают в четверг в исламском мире. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T10:41

2021-02-18T10:41

2021-02-18T11:58

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рушан аббясов

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Рагаиб - день бракосочетания родителей пророка Мухаммеда - вспоминают в четверг в исламском мире.Бракосочетание родителей пророка Мухаммеда ‑ Абдулы и Амины – вспоминают в ночь с четверга на пятницу месяца раджаб по мусульманскому лунному календарю. В этот же месяц, по преданию, был зачат пророк Мухаммед."Рагаиб – это просто памятная дата, а не праздник. В исламе два главных праздника – Ураза-байрам (или Ид-аль-фитр – праздник разговения после поста в месяц рамадан – ред.) и Курбан-байрам (праздник жертвоприношения – ред.)", - рассказал РИА Новости заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.Он напомнил, что день Рагаиб приходится на месяц раджаб – один из четырех запретных или священных месяцев в исламе (зуль-каада, зуль-хиджа, мухаррам и раджаб – ред.), когда Коран запрещает конфликты и войны. Месяц раджаб начался в 2021 году 13 февраля."Также раджаб и следующий за ним месяц шаабан духовно настраивают на приближение рамадана (который следует за месяцем шаабан – ред.). Верующие стараются делать больше добрых дел: кто-то молится, кто-то постится, раздает милостыню, читает Коран. Любые благодеяния, которые совершаются в это время, имеют большое значение для Всевышнего - и люди получают великую награду", - заключил собеседник агентства.О важности поста и молитвы в ночь Рагаиб рассказал и муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. "Каждая пятничная ночь ценна. Но когда эта пятничная ночь становится ночью Рагаиб, то ее ценность многократно возрастает. Поэтому Ночь Рагаиб следует проводить в поклонении, совершая намазы, читая Куръан, зикры и принося покаяние за совершенные грехи и ошибки. В четверг днем следует провести в посте, так как за это предусмотрен большой саваб", - отметил Самигуллин в послании, которое было опубликовано на сайте ДУМ Республики Татарстан.

https://ria.ru/20200729/1574922371.html

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религия, россия, новости - религия и мировоззрение, рушан аббясов