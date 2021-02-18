https://ria.ru/20210218/prava-grazhdan-rf-1597997175.html

Онлайн-конференция о фактах нарушения прав граждан РФ за рубежом

Онлайн-конференция о фактах нарушения прав граждан РФ за рубежом

24 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, в ходе которой будет представлен доклад, посвященный анализу положения россиян и наших соотечественников за рубежом, выявлению фактов нарушения их гражданских, политических прав и свобод на протяжении 2020 года.

2021-02-18T13:21

2021-02-18T13:21

2021-02-18T13:21

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1597997175.jpg?1613643701

Задать вопросУчастники:- председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид СЛУЦКИЙ;- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Совета Российского общественного института избирательного права Игорь БОРИСОВ;- председатель Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Владимир ЗОРИН;- заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир ШАПОВАЛОВ;- вице-президент Международного союза (Содружества) адвокатов по международным связям Сергей БОРОДИН;- директор Института русского зарубежья Сергей ПАНТЕЛЕЕВ;- доцент МГИМО МИД России Сергей ВОДОЛАГИН.Ситуация с правами российских граждан и соотечественников за рубежом по-прежнему тревожит. Прежде всего речь идет о нарушениях таких фундаментальных прав, как право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, защиту от пыток, жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и наказания, от произвольного ареста и задержания, право на личную и семейную жизнь, право на свободу мысли, совести и религии, право на свободу убеждений, на их свободное выражение, свободу искать, получать и распространять информацию.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы