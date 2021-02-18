Онлайн-конференция о фактах нарушения прав граждан РФ за рубежом
24 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, в ходе которой будет представлен доклад, посвященный анализу положения россиян и наших соотечественников за рубежом, выявлению фактов нарушения их гражданских, политических прав и свобод на протяжении 2020 года.
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Участники:
- председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид СЛУЦКИЙ;
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Совета Российского общественного института избирательного права Игорь БОРИСОВ;
- председатель Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Владимир ЗОРИН;
- заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир ШАПОВАЛОВ;
- вице-президент Международного союза (Содружества) адвокатов по международным связям Сергей БОРОДИН;
- директор Института русского зарубежья Сергей ПАНТЕЛЕЕВ;
- доцент МГИМО МИД России Сергей ВОДОЛАГИН.
Ситуация с правами российских граждан и соотечественников за рубежом по-прежнему тревожит. Прежде всего речь идет о нарушениях таких фундаментальных прав, как право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, защиту от пыток, жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и наказания, от произвольного ареста и задержания, право на личную и семейную жизнь, право на свободу мысли, совести и религии, право на свободу убеждений, на их свободное выражение, свободу искать, получать и распространять информацию.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид СЛУЦКИЙ;
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Совета Российского общественного института избирательного права Игорь БОРИСОВ;
- председатель Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Владимир ЗОРИН;
- заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир ШАПОВАЛОВ;
- вице-президент Международного союза (Содружества) адвокатов по международным связям Сергей БОРОДИН;
- директор Института русского зарубежья Сергей ПАНТЕЛЕЕВ;
- доцент МГИМО МИД России Сергей ВОДОЛАГИН.
Ситуация с правами российских граждан и соотечественников за рубежом по-прежнему тревожит. Прежде всего речь идет о нарушениях таких фундаментальных прав, как право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, защиту от пыток, жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и наказания, от произвольного ареста и задержания, право на личную и семейную жизнь, право на свободу мысли, совести и религии, право на свободу убеждений, на их свободное выражение, свободу искать, получать и распространять информацию.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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