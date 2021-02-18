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В Воронеже задержали сторонников украинской неонацистской группы "МКУ"
В Воронеже задержали сторонников украинской неонацистской группы "МКУ"
В Воронеже задержали сторонников украинской неонацистской группы "МКУ", сообщили в ФСБ. В спецоперации также принимали участие сотрудники МВД и Следственного... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T09:48
2021-02-18T10:44
следственный комитет россии (ск рф)
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воронеж
происшествия
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В Воронеже задержали сторонников украинской неонацистской группы "МКУ", сообщили в ФСБ. В спецоперации также принимали участие сотрудники МВД и Следственного комитета.Задержанных обвиняют в пропаганде неонацизма и массовых убийств. По данным следствия, в январе прошлого года 19-летний местный житель создал преступную группу, которая с помощью трафарета наносила на стены домов в разных районах города экстремистские надписи. Одного из членов банды подозревают в нападении на молодого человека. При обысках у них нашли экстремистскую литературу, символику националистических организаций, холодное оружие и телефоны "с информацией о совершенных преступлениях".В гараже одного из членов группы обнаружили предмет, схожий с минометной миной времен Великой Отечественной войны, сейчас он находится на экспертизе. Возбуждены уголовные дела о разжигании ненависти или вражды, публичных призывах к экстремизму и умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.
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Спецоперация ФСБ против сторонников украинской неонацистской группы в Воронеже
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воронеж, происшествия

В Воронеже задержали сторонников украинской неонацистской группы "МКУ"

09:48 18.02.2021 (обновлено: 10:44 18.02.2021)
 
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В Воронеже задержали сторонников украинской неонацистской группы "МКУ", сообщили в ФСБ. В спецоперации также принимали участие сотрудники МВД и Следственного комитета.
Задержанных обвиняют в пропаганде неонацизма и массовых убийств.
По данным следствия, в январе прошлого года 19-летний местный житель создал преступную группу, которая с помощью трафарета наносила на стены домов в разных районах города экстремистские надписи. Одного из членов банды подозревают в нападении на молодого человека.
При обысках у них нашли экстремистскую литературу, символику националистических организаций, холодное оружие и телефоны "с информацией о совершенных преступлениях".
В гараже одного из членов группы обнаружили предмет, схожий с минометной миной времен Великой Отечественной войны, сейчас он находится на экспертизе.
Возбуждены уголовные дела о разжигании ненависти или вражды, публичных призывах к экстремизму и умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.
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Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ВоронежПроисшествия
 
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