https://ria.ru/20210218/naznachenie-1598022488.html

Путин назначил нового посла в Венгрии

Путин назначил нового посла в Венгрии

Президент России Владимир Путин назначил Евгения Станиславова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Венгрии, освободив от этих обязанностей Владимира Сергеева, РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T14:42

2021-02-18T14:42

2021-02-18T14:42

россия

владимир сергеев (дипломат)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

венгрия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Евгения Станиславова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Венгрии, освободив от этих обязанностей Владимира Сергеева, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно информации на сайте МИД, ранее Станиславов занимал пост директора департамента экономического сотрудничества."Назначить Станиславова Евгения Арнольдовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Венгрии", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Владимира Сергеева.

https://ria.ru/20210217/putin-1597860389.html

россия

венгрия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир сергеев (дипломат), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, венгрия