https://ria.ru/20210218/naznachenie-1598022488.html
Путин назначил нового посла в Венгрии
Путин назначил нового посла в Венгрии
Президент России Владимир Путин назначил Евгения Станиславова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Венгрии, освободив от этих обязанностей Владимира Сергеева, РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T14:42
2021-02-18T14:42
2021-02-18T14:42
россия
владимир сергеев (дипломат)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
венгрия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Евгения Станиславова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Венгрии, освободив от этих обязанностей Владимира Сергеева, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно информации на сайте МИД, ранее Станиславов занимал пост директора департамента экономического сотрудничества."Назначить Станиславова Евгения Арнольдовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Венгрии", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Владимира Сергеева.
https://ria.ru/20210217/putin-1597860389.html
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россия, владимир сергеев (дипломат), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, венгрия