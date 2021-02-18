Боррель призвал освободить Навального
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
БРЮССЕЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель на фоне решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) вновь призвал власти РФ освободить оппозиционера Алексея Навального, а также "соблюдать международные обязательства в области прав человека".
Страсбургский суд 16 февраля решил, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно". Как заявил на это глава Минюста РФ Константин Чуйченко, требование ЕСПЧ освободить Навального заведомо невыполнимо, в соответствии с российским законодательством для этого нет правовых оснований.
"ЕСПЧ постановил, что Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден. ЕС повторяет свой призыв к российским властям без промедления сделать это. Мы рассчитываем, что Россия будет выполнять свои международные обязательства как страна, присоединившаяся к Европейской конвенции по правам человека", - написал Боррель в Twitter.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение ЕСПЧ, сказал, что ангажированность решений ЕСПЧ вызывает очень много вопросов.
12 февраля, 08:00Визит Борреля как разведка боем
Решение ЕСПЧ ничем не подкреплено, противоречит внутренним законам России и международному праву, подрывает доверие к этому суду, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока.
Только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.
Как установил суд, в рамках махинации с "Ив Роше" Навальный с братом похитили более 30 миллионов рублей, обманом убедив указанную компанию и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.
Ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.