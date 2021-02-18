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https://ria.ru/20210218/navalnyy-1598053495.html
Боррель призвал освободить Навального
Боррель призвал освободить Навального
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель на фоне решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) вновь призвал... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T17:04
2021-02-18T17:04
жозеп боррель
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
европейский суд по правам человека
евросоюз
константин чуйченко
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель на фоне решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) вновь призвал власти РФ освободить оппозиционера Алексея Навального, а также "соблюдать международные обязательства в области прав человека".Страсбургский суд 16 февраля решил, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно". Как заявил на это глава Минюста РФ Константин Чуйченко, требование ЕСПЧ освободить Навального заведомо невыполнимо, в соответствии с российским законодательством для этого нет правовых оснований.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение ЕСПЧ, сказал, что ангажированность решений ЕСПЧ вызывает очень много вопросов.Решение ЕСПЧ ничем не подкреплено, противоречит внутренним законам России и международному праву, подрывает доверие к этому суду, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока.Только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Как установил суд, в рамках махинации с "Ив Роше" Навальный с братом похитили более 30 миллионов рублей, обманом убедив указанную компанию и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.Ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.
https://ria.ru/20210212/borrel-1597084589.html
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жозеп боррель, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, евросоюз, константин чуйченко, в мире

Боррель призвал освободить Навального

17:04 18.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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БРЮССЕЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель на фоне решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) вновь призвал власти РФ освободить оппозиционера Алексея Навального, а также "соблюдать международные обязательства в области прав человека".
Страсбургский суд 16 февраля решил, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно". Как заявил на это глава Минюста РФ Константин Чуйченко, требование ЕСПЧ освободить Навального заведомо невыполнимо, в соответствии с российским законодательством для этого нет правовых оснований.

"ЕСПЧ постановил, что Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден. ЕС повторяет свой призыв к российским властям без промедления сделать это. Мы рассчитываем, что Россия будет выполнять свои международные обязательства как страна, присоединившаяся к Европейской конвенции по правам человека", - написал Боррель в Twitter.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение ЕСПЧ, сказал, что ангажированность решений ЕСПЧ вызывает очень много вопросов.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 08:00
Визит Борреля как разведка боем
Решение ЕСПЧ ничем не подкреплено, противоречит внутренним законам России и международному праву, подрывает доверие к этому суду, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока.
Только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.
Как установил суд, в рамках махинации с "Ив Роше" Навальный с братом похитили более 30 миллионов рублей, обманом убедив указанную компанию и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.
Ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
Вчера, 13:26
В МИД оценили последствия решения ЕСПЧ по Навальному
 
Жозеп БоррельАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Европейский суд по правам человекаЕвросоюзКонстантин ЧуйченкоВ мире
 
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