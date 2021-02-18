https://ria.ru/20210218/navalnyy-1598053495.html

Боррель призвал освободить Навального

Боррель призвал освободить Навального

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель на фоне решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) вновь призвал... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T17:04

2021-02-18T17:04

2021-02-18T17:04

жозеп боррель

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

евросоюз

константин чуйченко

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель на фоне решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) вновь призвал власти РФ освободить оппозиционера Алексея Навального, а также "соблюдать международные обязательства в области прав человека".Страсбургский суд 16 февраля решил, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно". Как заявил на это глава Минюста РФ Константин Чуйченко, требование ЕСПЧ освободить Навального заведомо невыполнимо, в соответствии с российским законодательством для этого нет правовых оснований.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение ЕСПЧ, сказал, что ангажированность решений ЕСПЧ вызывает очень много вопросов.Решение ЕСПЧ ничем не подкреплено, противоречит внутренним законам России и международному праву, подрывает доверие к этому суду, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока.Только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Как установил суд, в рамках махинации с "Ив Роше" Навальный с братом похитили более 30 миллионов рублей, обманом убедив указанную компанию и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.Ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.

https://ria.ru/20210212/borrel-1597084589.html

https://ria.ru/20210218/navalnyy-1597998220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, евросоюз, константин чуйченко, в мире