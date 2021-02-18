https://ria.ru/20210218/menshova-1597949205.html

Юлия Меньшова рассказала о конфликте внутри программы "Сегодня вечером"

Юлия Меньшова рассказала о конфликте внутри программы "Сегодня вечером"

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова рассказала в интервью Надежде Стрелец о конфликте внутри программы "Сегодня вечером" и об уходе с Первого канала. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T09:21

2021-02-18T09:21

2021-02-18T13:20

культура

юлия меньшова

youtube

первый канал (телеканал)

максим галкин

общество

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Актриса и телеведущая Юлия Меньшова рассказала в интервью Надежде Стрелец о конфликте внутри программы "Сегодня вечером" и об уходе с Первого канала. Ведущая рассказала, что была не согласна со способами, которые использовали редакторы для получения высоких рейтингов, и через полгода поняла, что ей такой формат не подходит.Меньшова опровергла слухи о конфликте с соведущим Максимом Галкиным.Она считает, что такие слухи могли возникнуть из-за того, что Галкин получал больше эфирного времени. По словам Меньшовой, ее часто вырезали при монтаже передачи, так как она не нравилась редакторам программы."В "Сегодня вечером" приглашали больше гостей из мира шоу-бизнеса, найти с которыми общий язык было проще Галкину", — отметила она. "Он целил все время в настроение, а я целила в последовательность, чтобы смысл какой-то высекался", — объяснила Меньшова.Сейчас Юлия Меньшова серьезно задумалась над тем, чтобы оставить телевидение и запустить на YouTube собственное шоу с приглашенными гостями.

https://ria.ru/20210212/galkin-1597194933.html

https://ria.ru/20210217/nagiev-1597788263.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия меньшова, youtube, первый канал (телеканал), максим галкин, общество