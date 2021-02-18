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https://ria.ru/20210218/menshova-1597949205.html
Юлия Меньшова рассказала о конфликте внутри программы "Сегодня вечером"
Юлия Меньшова рассказала о конфликте внутри программы "Сегодня вечером"
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова рассказала в интервью Надежде Стрелец о конфликте внутри программы "Сегодня вечером" и об уходе с Первого канала. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T09:21
2021-02-18T13:20
культура
юлия меньшова
youtube
первый канал (телеканал)
максим галкин
общество
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Актриса и телеведущая Юлия Меньшова рассказала в интервью Надежде Стрелец о конфликте внутри программы "Сегодня вечером" и об уходе с Первого канала. Ведущая рассказала, что была не согласна со способами, которые использовали редакторы для получения высоких рейтингов, и через полгода поняла, что ей такой формат не подходит.Меньшова опровергла слухи о конфликте с соведущим Максимом Галкиным.Она считает, что такие слухи могли возникнуть из-за того, что Галкин получал больше эфирного времени. По словам Меньшовой, ее часто вырезали при монтаже передачи, так как она не нравилась редакторам программы."В "Сегодня вечером" приглашали больше гостей из мира шоу-бизнеса, найти с которыми общий язык было проще Галкину", — отметила она. "Он целил все время в настроение, а я целила в последовательность, чтобы смысл какой-то высекался", — объяснила Меньшова.Сейчас Юлия Меньшова серьезно задумалась над тем, чтобы оставить телевидение и запустить на YouTube собственное шоу с приглашенными гостями.
https://ria.ru/20210212/galkin-1597194933.html
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юлия меньшова, youtube, первый канал (телеканал), максим галкин, общество

Юлия Меньшова рассказала о конфликте внутри программы "Сегодня вечером"

09:21 18.02.2021 (обновлено: 13:20 18.02.2021)
 
© Надежда Стрелец/YoutubeСкриншот видеоинтервью Надежды Стрелец с Юлией Меньшовой
Скриншот видеоинтервью Надежды Стрелец с Юлией Меньшовой - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Надежда Стрелец/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Актриса и телеведущая Юлия Меньшова рассказала в интервью Надежде Стрелец о конфликте внутри программы "Сегодня вечером" и об уходе с Первого канала.
Ведущая рассказала, что была не согласна со способами, которые использовали редакторы для получения высоких рейтингов, и через полгода поняла, что ей такой формат не подходит.
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Меньшова опровергла слухи о конфликте с соведущим Максимом Галкиным.
"У меня с Максимом прекрасные отношения. Мы с ним очень разные, но я отношусь к нему с огромным уважением. Он человек чрезвычайно воспитанный, образованный", — подчеркнула телеведущая.
Она считает, что такие слухи могли возникнуть из-за того, что Галкин получал больше эфирного времени. По словам Меньшовой, ее часто вырезали при монтаже передачи, так как она не нравилась редакторам программы.
"В "Сегодня вечером" приглашали больше гостей из мира шоу-бизнеса, найти с которыми общий язык было проще Галкину", — отметила она. "Он целил все время в настроение, а я целила в последовательность, чтобы смысл какой-то высекался", — объяснила Меньшова.
Сейчас Юлия Меньшова серьезно задумалась над тем, чтобы оставить телевидение и запустить на YouTube собственное шоу с приглашенными гостями.
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КультураЮлия МеньшоваYouTubeПервый канал (телеканал)Максим ГалкинОбщество
 
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