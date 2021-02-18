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Онлайн-конференция к Международному дню охраны здоровья уха и слуха
Онлайн-конференция к Международному дню охраны здоровья уха и слуха
3 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, приуроченная к Международному дню охраны здоровья уха и слуха, который отмечается 3 марта.
2021-02-18T12:41
2021-02-18T12:41
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Задать вопросУчастники: - директор Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Николай ДАЙХЕС;- начальник научно-клинического отдела аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации НМИЦ оториноларингологии ФМБА России Антон МАЧАЛОВ.Во время мероприятия речь пойдет о современных методах исследования слуха в оториноларингологии, лечении и профилактике потери слуха, будут освещены вопросы современных технических средств реабилитации слуха, программы реабилитации пациентов после проведения слухоулучшающих хирургических вмешательств. Как осуществляется помощь людям с проблемами слуха в России? Что изменилось за последние годы?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
анонсы

Онлайн-конференция к Международному дню охраны здоровья уха и слуха

12:41 18.02.2021
 
Читать ria.ru в
3 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, приуроченная к Международному дню охраны здоровья уха и слуха, который отмечается 3 марта.
Задать вопрос

Участники:
- директор Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Николай ДАЙХЕС;
- начальник научно-клинического отдела аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации НМИЦ оториноларингологии ФМБА России Антон МАЧАЛОВ.

Во время мероприятия речь пойдет о современных методах исследования слуха в оториноларингологии, лечении и профилактике потери слуха, будут освещены вопросы современных технических средств реабилитации слуха, программы реабилитации пациентов после проведения слухоулучшающих хирургических вмешательств.
Как осуществляется помощь людям с проблемами слуха в России? Что изменилось за последние годы?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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