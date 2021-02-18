Онлайн-конференция к Международному дню охраны здоровья уха и слуха
3 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, приуроченная к Международному дню охраны здоровья уха и слуха, который отмечается 3 марта.
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Участники:
- директор Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Николай ДАЙХЕС;
- начальник научно-клинического отдела аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации НМИЦ оториноларингологии ФМБА России Антон МАЧАЛОВ.
Во время мероприятия речь пойдет о современных методах исследования слуха в оториноларингологии, лечении и профилактике потери слуха, будут освещены вопросы современных технических средств реабилитации слуха, программы реабилитации пациентов после проведения слухоулучшающих хирургических вмешательств.
Как осуществляется помощь людям с проблемами слуха в России? Что изменилось за последние годы?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Николай ДАЙХЕС;
- начальник научно-клинического отдела аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации НМИЦ оториноларингологии ФМБА России Антон МАЧАЛОВ.
Во время мероприятия речь пойдет о современных методах исследования слуха в оториноларингологии, лечении и профилактике потери слуха, будут освещены вопросы современных технических средств реабилитации слуха, программы реабилитации пациентов после проведения слухоулучшающих хирургических вмешательств.
Как осуществляется помощь людям с проблемами слуха в России? Что изменилось за последние годы?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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