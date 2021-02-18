https://ria.ru/20210218/meditsina-1597987537.html

Онлайн-конференция к Международному дню охраны здоровья уха и слуха

Онлайн-конференция к Международному дню охраны здоровья уха и слуха

3 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, приуроченная к Международному дню охраны здоровья уха и слуха, который отмечается 3 марта.

2021-02-18T12:41

2021-02-18T12:41

2021-02-18T12:41

анонсы

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Задать вопросУчастники: - директор Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Николай ДАЙХЕС;- начальник научно-клинического отдела аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации НМИЦ оториноларингологии ФМБА России Антон МАЧАЛОВ.Во время мероприятия речь пойдет о современных методах исследования слуха в оториноларингологии, лечении и профилактике потери слуха, будут освещены вопросы современных технических средств реабилитации слуха, программы реабилитации пациентов после проведения слухоулучшающих хирургических вмешательств. Как осуществляется помощь людям с проблемами слуха в России? Что изменилось за последние годы?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы