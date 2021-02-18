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Попова рассказала о ситуации с британским штаммом коронавируса в России
Попова рассказала о ситуации с британским штаммом коронавируса в России
В России остается большое число случаев заражения коронавирусом, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T23:25
2021-02-18T23:25
2021-02-18T23:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В России остается большое число случаев заражения коронавирусом, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 1".При этом Попова рассказала, что в целом цифры снижаются, так как специалистам удается сдерживать распространение инфекции. Несмотря на это, вероятность заражения остается."Двенадцать тысяч в сутки - это большое количество зарегистрированных случаев. А мы знаем еще и бессимптомные случаи. И значит, это количество еще больше", - подчеркнула она.Кроме того, Попова напомнила, что зимой иммунитет у людей немного ослаб.Новые штаммы коронавирусаПо словам Поповой, на данный момент в России практически нет "британского" штамма коронавируса. "Мы очень плотно за этим следим среди тех, кто, вернувшись из какой-либо, из любой поездки, заболел, проявил какие-то симптомы. И пока это единичные находки", - сказала она, добавив, что российские вакцины справляются в том числе и с новыми видами инфекциями.При этом образцов южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса в России пока вообще не зафиксировали.
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Как Россия пережила год пандемии
Ровно год назад коронавирус пришел в Россию — в Тюменской области и Забайкальском крае выявили двух первых заболевших. С тех пор страна пережила две волны пандемии, первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 и начала прививочную кампанию. Как развивалась ситуация и что запомнилось больше всего — в видеоинфографике Ria.ru.
2021-02-18T23:25
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости.
В России остается большое число случаев заражения коронавирусом, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова
интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 1
".
"Нельзя сказать, что все прошло, и мы отпускаем ситуацию. Это не так. Сегодня риски еще достаточно велики. <…> Нельзя обольщаться, отпустить ситуацию и, к несчастью, заболеть", - заявила она.
При этом Попова рассказала, что в целом цифры снижаются, так как специалистам удается сдерживать распространение инфекции. Несмотря на это, вероятность заражения остается.
"Двенадцать тысяч в сутки - это большое количество зарегистрированных случаев. А мы знаем еще и бессимптомные случаи. И значит, это количество еще больше", - подчеркнула она.
Кроме того, Попова напомнила, что зимой иммунитет у людей немного ослаб.
"Есть еще такое достаточно известное эпидемиологическое правило: тяжелее всех болеют люди, которые заболевают в начале эпидситуации и в конце. Вот сейчас главное не попасть в число тех, кто заболевает на излете эпидситуации", - подытожила глава Роспотребнадзора.
Новые штаммы коронавируса
По словам Поповой, на данный момент в России практически нет "британского" штамма коронавируса.
"Мы очень плотно за этим следим среди тех, кто, вернувшись из какой-либо, из любой поездки, заболел, проявил какие-то симптомы. И пока это единичные находки", - сказала она, добавив, что российские вакцины справляются в том числе и с новыми видами инфекциями.
При этом образцов южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса в России пока вообще не зафиксировали.