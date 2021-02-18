https://ria.ru/20210218/koronavirus-1598103924.html

Попова рассказала о ситуации с британским штаммом коронавируса в России

Попова рассказала о ситуации с британским штаммом коронавируса в России

В России остается большое число случаев заражения коронавирусом, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T23:25

2021-02-18T23:25

2021-02-18T23:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В России остается большое число случаев заражения коронавирусом, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 1".При этом Попова рассказала, что в целом цифры снижаются, так как специалистам удается сдерживать распространение инфекции. Несмотря на это, вероятность заражения остается."Двенадцать тысяч в сутки - это большое количество зарегистрированных случаев. А мы знаем еще и бессимптомные случаи. И значит, это количество еще больше", - подчеркнула она.Кроме того, Попова напомнила, что зимой иммунитет у людей немного ослаб.Новые штаммы коронавирусаПо словам Поповой, на данный момент в России практически нет "британского" штамма коронавируса. "Мы очень плотно за этим следим среди тех, кто, вернувшись из какой-либо, из любой поездки, заболел, проявил какие-то симптомы. И пока это единичные находки", - сказала она, добавив, что российские вакцины справляются в том числе и с новыми видами инфекциями.При этом образцов южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса в России пока вообще не зафиксировали.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как Россия пережила год пандемии Ровно год назад коронавирус пришел в Россию — в Тюменской области и Забайкальском крае выявили двух первых заболевших. С тех пор страна пережила две волны пандемии, первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 и начала прививочную кампанию. Как развивалась ситуация и что запомнилось больше всего — в видеоинфографике Ria.ru. 2021-02-18T23:25 true PT1M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество