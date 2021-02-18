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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210218/koronavirus-1598009064.html
На Колыме смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
На Колыме смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
Губернатор Магаданской области в четверг подписал постановление, послабляющее меры по борьбе с распространением COVID-19, и продлевающее работу учреждений... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T14:01
2021-02-18T14:01
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей носов
здоровье - общество
магаданская область
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МАГАДАН, 18 фев - РИА Новости. Губернатор Магаданской области в четверг подписал постановление, послабляющее меры по борьбе с распространением COVID-19, и продлевающее работу учреждений общепита, теперь они могут принимать клиентов на 4 часа дольше, чем ранее, сообщает правительство региона.По последним данным, COVID-19 в Магаданской области заразились 8202 человека, 94 умерли, 7857 вылечились. В регионе уже второй месяц фиксируют снижение числа заразившихся. Сейчас каждые сутки регистрируют всего 5-10 случаев инфицирования COVID-19."Губернатор Магаданской области С.К. Носов (Сергей Носов - Прим. ред.) подписал постановление правительства Магаданской области... Документ вносит изменения в действующие меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области: разрешено функционирование объектов общественного питания – ресторанов, кафе, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания, баров, дискотек, танцевальных площадок и мест проведения аналогичных развлекательных мероприятий и их посещение с 06:00 до 24:00 (ранее с 08:00 до 22:00)", - говорится в сообщении.Строгий масочный режим в Магаданской области сохраняется. Ношение защитных масок обязательно в государственных учреждениях, во всех магазинах и в общественном транспорте.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей носов, здоровье - общество, магаданская область

На Колыме смягчили введенные из-за коронавируса ограничения

14:01 18.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Крылов / Перейти в фотобанкВид на город Магадан
Вид на город Магадан - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Александр Крылов
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МАГАДАН, 18 фев - РИА Новости. Губернатор Магаданской области в четверг подписал постановление, послабляющее меры по борьбе с распространением COVID-19, и продлевающее работу учреждений общепита, теперь они могут принимать клиентов на 4 часа дольше, чем ранее, сообщает правительство региона.
По последним данным, COVID-19 в Магаданской области заразились 8202 человека, 94 умерли, 7857 вылечились. В регионе уже второй месяц фиксируют снижение числа заразившихся. Сейчас каждые сутки регистрируют всего 5-10 случаев инфицирования COVID-19.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
"Губернатор Магаданской области С.К. Носов (Сергей Носов - Прим. ред.) подписал постановление правительства Магаданской области... Документ вносит изменения в действующие меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области: разрешено функционирование объектов общественного питания – ресторанов, кафе, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания, баров, дискотек, танцевальных площадок и мест проведения аналогичных развлекательных мероприятий и их посещение с 06:00 до 24:00 (ранее с 08:00 до 22:00)", - говорится в сообщении.
Строгий масочный режим в Магаданской области сохраняется. Ношение защитных масок обязательно в государственных учреждениях, во всех магазинах и в общественном транспорте.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта 2020, 11:17Инфографика
Медицинские маски: инструкция по применению
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей НосовЗдоровье - ОбществоМагаданская область
 
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