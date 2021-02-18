https://ria.ru/20210218/koronavirus-1598009064.html

На Колыме смягчили введенные из-за коронавируса ограничения

На Колыме смягчили введенные из-за коронавируса ограничения

Губернатор Магаданской области в четверг подписал постановление, послабляющее меры по борьбе с распространением COVID-19, и продлевающее работу учреждений... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T14:01

2021-02-18T14:01

2021-02-18T14:01

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей носов

здоровье - общество

магаданская область

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МАГАДАН, 18 фев - РИА Новости. Губернатор Магаданской области в четверг подписал постановление, послабляющее меры по борьбе с распространением COVID-19, и продлевающее работу учреждений общепита, теперь они могут принимать клиентов на 4 часа дольше, чем ранее, сообщает правительство региона.По последним данным, COVID-19 в Магаданской области заразились 8202 человека, 94 умерли, 7857 вылечились. В регионе уже второй месяц фиксируют снижение числа заразившихся. Сейчас каждые сутки регистрируют всего 5-10 случаев инфицирования COVID-19."Губернатор Магаданской области С.К. Носов (Сергей Носов - Прим. ред.) подписал постановление правительства Магаданской области... Документ вносит изменения в действующие меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области: разрешено функционирование объектов общественного питания – ресторанов, кафе, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания, баров, дискотек, танцевальных площадок и мест проведения аналогичных развлекательных мероприятий и их посещение с 06:00 до 24:00 (ранее с 08:00 до 22:00)", - говорится в сообщении.Строгий масочный режим в Магаданской области сохраняется. Ношение защитных масок обязательно в государственных учреждениях, во всех магазинах и в общественном транспорте.

магаданская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей носов, здоровье - общество, магаданская область