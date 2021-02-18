https://ria.ru/20210218/kamchatka-1597953111.html

На Камчатке школьника заподозрили в истязании ребенка с инвалидностью

На Камчатке школьника заподозрили в истязании ребенка с инвалидностью

Уголовное дело возбуждено в отношении семнадцатилетнего школьника с Камчатки, которого подозревают в истязании ребенка с инвалидностью, сообщает краевое... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T09:57

2021-02-18T09:57

2021-02-18T09:57

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО, 18 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении семнадцатилетнего школьника с Камчатки, которого подозревают в истязании ребенка с инвалидностью, сообщает краевое следственное управление СК РФ.По версии следствия, школьник на протяжении нескольких месяцев истязал 9-летнего мальчика, который является инвалидом детства. Подозреваемый подросток избивал ребёнка и совершал в отношении него "иные насильственные действия, причинив ему своими действиями психические страдания, физический и моральный вред".В СК отметили, что подросток воспитывается в неполной семье, ранее состоял на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних отделения полиции, в отношении него следователем избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым.Свою проверку по данному факту начала прокуратура.

https://ria.ru/20210215/mashina-1597552607.html

россия

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2021

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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия