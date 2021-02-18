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На Камчатке школьника заподозрили в истязании ребенка с инвалидностью
На Камчатке школьника заподозрили в истязании ребенка с инвалидностью
Уголовное дело возбуждено в отношении семнадцатилетнего школьника с Камчатки, которого подозревают в истязании ребенка с инвалидностью, сообщает краевое... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T09:57
2021-02-18T09:57
2021-02-18T09:57
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО, 18 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении семнадцатилетнего школьника с Камчатки, которого подозревают в истязании ребенка с инвалидностью, сообщает краевое следственное управление СК РФ.По версии следствия, школьник на протяжении нескольких месяцев истязал 9-летнего мальчика, который является инвалидом детства. Подозреваемый подросток избивал ребёнка и совершал в отношении него "иные насильственные действия, причинив ему своими действиями психические страдания, физический и моральный вред".В СК отметили, что подросток воспитывается в неполной семье, ранее состоял на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних отделения полиции, в отношении него следователем избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым.Свою проверку по данному факту начала прокуратура.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО, 18 фев – РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено в отношении семнадцатилетнего школьника с Камчатки, которого подозревают в истязании ребенка с инвалидностью, сообщает краевое следственное управление СК РФ
.
"Уголовное дело возбуждено в отношении 17-летнего учащегося одной из школ Пенжинского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, школьник на протяжении нескольких месяцев истязал 9-летнего мальчика, который является инвалидом детства. Подозреваемый подросток избивал ребёнка и совершал в отношении него "иные насильственные действия, причинив ему своими действиями психические страдания, физический и моральный вред".
В СК отметили, что подросток воспитывается в неполной семье, ранее состоял на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних отделения полиции, в отношении него следователем избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым.
Свою проверку по данному факту начала прокуратура.
"В ходе проверки прокуратура оценит полноту мер, направленных на работу с несовершеннолетними уполномоченными должностными лицами, даст оценку принятых ими профилактических мер", - отмечает пресс-служба краевой прокуратуры.