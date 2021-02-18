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Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Грушко и Богданову
Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Грушко и Богданову
Президент России Владимир Путин продлил на год сверх установленного предельного возраста срок госслужбы замглавы МИД РФ Михаилу Богданову и Александру Грушко,... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T20:36
2021-02-18T20:43
россия
михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр грушко
владимир путин
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил на год сверх установленного предельного возраста срок госслужбы замглавы МИД РФ Михаилу Богданову и Александру Грушко, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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россия, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко, владимир путин

Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Грушко и Богданову

20:36 18.02.2021 (обновлено: 20:43 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил на год сверх установленного предельного возраста срок госслужбы замглавы МИД РФ Михаилу Богданову и Александру Грушко, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверху установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год: заместителю министра иностранных дел РФ Богданову Михаилу Леонидовичу; заместителю министра иностранных дел РФ Грушко Александру Викторовичу", - говорится в документе.

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РоссияМихаил БогдановМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр ГрушкоВладимир Путин
 
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