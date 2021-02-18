https://ria.ru/20210218/bogdanov-1598090978.html

Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Грушко и Богданову

Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Грушко и Богданову

Президент России Владимир Путин продлил на год сверх установленного предельного возраста срок госслужбы замглавы МИД РФ Михаилу Богданову и Александру Грушко,... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T20:36

2021-02-18T20:36

2021-02-18T20:43

россия

михаил богданов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр грушко

владимир путин

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил на год сверх установленного предельного возраста срок госслужбы замглавы МИД РФ Михаилу Богданову и Александру Грушко, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

https://ria.ru/20210216/gossluzhaschie-1597692694.html

россия

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2021

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россия, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко, владимир путин