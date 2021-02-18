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В России сократилось число зарегистрированных безработных
В России сократилось число зарегистрированных безработных
Число зарегистрированных безработных в РФ снизилось до 2,4 миллиона человек, заявила замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T14:24
2021-02-18T14:24
2021-02-18T14:49
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Число зарегистрированных безработных в РФ снизилось до 2,4 миллиона человек, заявила замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова.Она отметила, что ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. В августе уровень безработицы, по данным Росстата, достигал 6,4%, в декабре этот показателе составил уже 5,9%. За это время численность безработных, по оценкам Росстата по методологии Международной организации труда, снизилась на 400 тысяч человек - с 4,8 миллиона до 4,4 миллиона."Мы ожидаем, что эта тенденция по снижению будет продолжаться. Если в сентябре в центрах занятости было зарегистрировано на пике, по сути, 3,7 миллиона граждан, то сегодня это 2,4 миллиона человек", - заявила Мухтиярова в ходе заседания Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ при Совете Федерации.
https://ria.ru/20210217/rabota-1597816989.html
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество