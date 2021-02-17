Президент Сербии поблагодарил Россию за поставку вакцины от COVID-19
БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с председателем комитета по международным делам Госдумы Леонидом Слуцким выразил благодарность России за поставку вакцины от COVID-19 и другую помощь Сербии, заявила администрация Вучича.
Слуцкий в среду находится с визитом в Белграде. В программе его визита встречи с главой государства, председателем Скупщины (парламента) Ивицей Дачичем и главой парламентского комитета по Косово и Метохии Милованом Дрецуном.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Президент Вучич напомнил о своем недавнем телефонном разговоре с президентом (Владимиром – ред.) Путиным и сказал, что дружеские отношения Сербии и РФ доказаны различными вызовами, в том числе сейчас, во время пандемии COVID-19. Он снова выразил большую благодарность за поставки вакцины "Спутник V", а также поблагодарил за сильную и активную поддержку России в защите целостности и независимости Сербии и его государственных и национальных интересов", - информирует администрация Вучича.
Вакцинация в Сербии началась 24 декабря 2020 года препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла 30 декабря, а Sinopharm из КНР - 16 января. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат.
Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.