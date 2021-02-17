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https://ria.ru/20210217/vaktsina-1597865263.html
Президент Сербии поблагодарил Россию за поставку вакцины от COVID-19
Президент Сербии поблагодарил Россию за поставку вакцины от COVID-19
Президент Сербии Александр Вучич на встрече с председателем комитета по международным делам Госдумы Леонидом Слуцким выразил благодарность России за поставку... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T15:57
2021-02-17T15:57
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
леонид слуцкий
коронавирусы
ивица дачич
александр вучич
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БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с председателем комитета по международным делам Госдумы Леонидом Слуцким выразил благодарность России за поставку вакцины от COVID-19 и другую помощь Сербии, заявила администрация Вучича.Слуцкий в среду находится с визитом в Белграде. В программе его визита встречи с главой государства, председателем Скупщины (парламента) Ивицей Дачичем и главой парламентского комитета по Косово и Метохии Милованом Дрецуном."Президент Вучич напомнил о своем недавнем телефонном разговоре с президентом (Владимиром – ред.) Путиным и сказал, что дружеские отношения Сербии и РФ доказаны различными вызовами, в том числе сейчас, во время пандемии COVID-19. Он снова выразил большую благодарность за поставки вакцины "Спутник V", а также поблагодарил за сильную и активную поддержку России в защите целостности и независимости Сербии и его государственных и национальных интересов", - информирует администрация Вучича.Вакцинация в Сербии началась 24 декабря 2020 года препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла 30 декабря, а Sinopharm из КНР - 16 января. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат.Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, леонид слуцкий, коронавирусы, ивица дачич, александр вучич, здоровье - общество, госдума рф, косово, в мире

Президент Сербии поблагодарил Россию за поставку вакцины от COVID-19

15:57 17.02.2021
 
© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с председателем комитета по международным делам Госдумы Леонидом Слуцким выразил благодарность России за поставку вакцины от COVID-19 и другую помощь Сербии, заявила администрация Вучича.
Слуцкий в среду находится с визитом в Белграде. В программе его визита встречи с главой государства, председателем Скупщины (парламента) Ивицей Дачичем и главой парламентского комитета по Косово и Метохии Милованом Дрецуном.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Президент Вучич напомнил о своем недавнем телефонном разговоре с президентом (Владимиром – ред.) Путиным и сказал, что дружеские отношения Сербии и РФ доказаны различными вызовами, в том числе сейчас, во время пандемии COVID-19. Он снова выразил большую благодарность за поставки вакцины "Спутник V", а также поблагодарил за сильную и активную поддержку России в защите целостности и независимости Сербии и его государственных и национальных интересов", - информирует администрация Вучича.
Вакцинация в Сербии началась 24 декабря 2020 года препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла 30 декабря, а Sinopharm из КНР - 16 января. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат.
Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
 
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