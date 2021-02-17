https://ria.ru/20210217/vaktsina-1597852871.html

ЕК утвердила второй контракт с Moderna на поставку вакцин от COVID-19

ЕК утвердила второй контракт с Moderna на поставку вакцин от COVID-19

Еврокомиссия утвердила второй контракт с разработчиком вакцины против коронавируса Moderna с целью дополнительной закупки 300 миллионов доз препарата, сообщила... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T15:06

2021-02-17T15:06

2021-02-17T15:55

коронавирус covid-19

урсула фон дер ляйен

брюссель

евросоюз

в мире

распространение коронавируса

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Еврокомиссия утвердила второй контракт с разработчиком вакцины против коронавируса Moderna с целью дополнительной закупки 300 миллионов доз препарата, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.При этом в распространенном в среду заявлении фармацевтической компании уточнили, что в 2021 году Moderna, согласно контракту с ЕК, поставит в ЕС всего 310 миллионов доз вакцины. Оговоренная в контракте опция также предусматривает поставку еще до 150 миллионов доз препарата в 2022 году.Вакцина компании Moderna была одобрена для использования в Евросоюзе в начале января этого года. Первый контракт предусматривал централизованную закупку для ЕС до 160 миллионов доз вакцины.

брюссель

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2021

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коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, брюссель, евросоюз, в мире, еврокомиссия