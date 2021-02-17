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ЕК утвердила второй контракт с Moderna на поставку вакцин от COVID-19
ЕК утвердила второй контракт с Moderna на поставку вакцин от COVID-19
Еврокомиссия утвердила второй контракт с разработчиком вакцины против коронавируса Moderna с целью дополнительной закупки 300 миллионов доз препарата, сообщила... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T15:06
2021-02-17T15:55
коронавирус covid-19
урсула фон дер ляйен
брюссель
евросоюз
в мире
распространение коронавируса
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Еврокомиссия утвердила второй контракт с разработчиком вакцины против коронавируса Moderna с целью дополнительной закупки 300 миллионов доз препарата, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.При этом в распространенном в среду заявлении фармацевтической компании уточнили, что в 2021 году Moderna, согласно контракту с ЕК, поставит в ЕС всего 310 миллионов доз вакцины. Оговоренная в контракте опция также предусматривает поставку еще до 150 миллионов доз препарата в 2022 году.Вакцина компании Moderna была одобрена для использования в Евросоюзе в начале января этого года. Первый контракт предусматривал централизованную закупку для ЕС до 160 миллионов доз вакцины.
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коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, брюссель, евросоюз, в мире, еврокомиссия

ЕК утвердила второй контракт с Moderna на поставку вакцин от COVID-19

15:06 17.02.2021 (обновлено: 15:55 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Еврокомиссия утвердила второй контракт с разработчиком вакцины против коронавируса Moderna с целью дополнительной закупки 300 миллионов доз препарата, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня Еврокомиссия утвердила второй контракт с Moderna, который направлен на приобретение 300 миллионов дополнительных доз вакцин против коронавируса", - сказала она.

При этом в распространенном в среду заявлении фармацевтической компании уточнили, что в 2021 году Moderna, согласно контракту с ЕК, поставит в ЕС всего 310 миллионов доз вакцины. Оговоренная в контракте опция также предусматривает поставку еще до 150 миллионов доз препарата в 2022 году.
Вакцина компании Moderna была одобрена для использования в Евросоюзе в начале января этого года. Первый контракт предусматривал централизованную закупку для ЕС до 160 миллионов доз вакцины.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Урсула фон дер ЛяйенБрюссельЕвросоюзВ миреЕврокомиссия
 
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