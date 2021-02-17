В Госдуме не исключили, что Бандере вернут звание "Героя Украины"
18:56 17.02.2021 (обновлено: 18:57 17.02.2021)
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет не исключил возвращения звания "Героя Украины" Степану Бандере, но выразил надежду, что большинство украинцев выступят против этого.
Ранее сообщалось, что Львовский областной совет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде с призывом вернуть звание "Герой Украины" Степану Бандере.
"На Украине все возможно. Это даже не вызывает удивления. Мы прекрасно понимаем, что бандеровская идеология сегодня преобладает в руководстве Украины... Я надеюсь, что свое слово скажут здравомыслящие украинцы. Я уверен, что их больше, чем вот таких бандеровцев, которые сегодня пришли к власти. Уверен, что они на выборах сделают правильные выводы, и к власти все-таки придут проукраинские, а не прозападные руководители", - сказал Шеремет РИА Новости.
В декабре 2020 года Тернопольский областной совет на западе Украины попросил Зеленского вернуть звание Героя Украины лидерам украинских националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу.
Высший административный суд Украины 2 августа 2011 года оставил в силе решения судов низшей инстанции о незаконности президентских указов о присвоении звания "Герой Украины" Бандере - лидеру Организации украинских националистов, одному из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии"* (УПА*) - и бывшему главнокомандующему УПА* Шухевичу. Сначала суд отклонил кассационные жалобы на принятое в апреле 2010 года решение Донецкого апелляционного административного суда о незаконности присвоения звания Шухевичу, поданные экс-президентом Виктором Ющенко, подписывавшим указ о присвоении бывшему главкому УПА* этого звания в 2007 году, сыном Шухевича Юрием, а также рядом других граждан.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.