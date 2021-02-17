Россиян призвали откопать машины из сугробов
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. После снегопадов автомобили во дворах жилых домов могут буквально утонуть в снегу. Почему не стоит ждать, пока все само растает, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
По его словам, главная опасность состоит в том, что если несколько дней не чистить машину, снежный покров затвердеет. После этого расчистить автомобиль будет сложнее. А если владелец оставит машину под снегом до более теплых времен, высок риск того, что автомобиль могут повредить другие машины, отметил Шапарин.
"Если сейчас можно к машине пробиться легкой лопатой, то потом придется применять гораздо более тяжелый инструмент. Откладывать этот процесс совершенно не стоит, поскольку есть риск, что вы его отложите до весны, и за это время вашу машину может зацепить трактор, который будет убирать снег, или другие участники дорожного движения", – пояснил эксперт.
Чтобы как можно быстрее привести машину в надлежащий вид, Шапарин рекомендует сначала освободить место от снега по периметру автомобиля, а потом очистить стекла от снега и льда. Все остальное лучше сделать на мойке.
"Не отбивайте самостоятельно лед от кузова, поскольку это лучший способ поцарапать машину. Вместо этого езжайте на мойку и теплой водой помойте машину, потом воздухом продуйте стыки, соединения, замки и так далее и нанесите силиконовую смазку, чтобы ничего не примерзло. Это будет самое щадящее, что вы можете сделать для автомобиля", – посоветовал собеседник радио.
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