https://ria.ru/20210217/sugroby-1597762546.html

Россиян призвали откопать машины из сугробов

Россиян призвали откопать машины из сугробов

После снегопадов автомобили во дворах жилых домов могут буквально утонуть в снегу. Почему не стоит ждать, пока все само растает, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T02:10

2021-02-17T02:10

2021-02-17T02:10

антон шапарин

россия

погода

авто

общество

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. После снегопадов автомобили во дворах жилых домов могут буквально утонуть в снегу. Почему не стоит ждать, пока все само растает, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.По его словам, главная опасность состоит в том, что если несколько дней не чистить машину, снежный покров затвердеет. После этого расчистить автомобиль будет сложнее. А если владелец оставит машину под снегом до более теплых времен, высок риск того, что автомобиль могут повредить другие машины, отметил Шапарин.Чтобы как можно быстрее привести машину в надлежащий вид, Шапарин рекомендует сначала освободить место от снега по периметру автомобиля, а потом очистить стекла от снега и льда. Все остальное лучше сделать на мойке. "Не отбивайте самостоятельно лед от кузова, поскольку это лучший способ поцарапать машину. Вместо этого езжайте на мойку и теплой водой помойте машину, потом воздухом продуйте стыки, соединения, замки и так далее и нанесите силиконовую смазку, чтобы ничего не примерзло. Это будет самое щадящее, что вы можете сделать для автомобиля", – посоветовал собеседник радио.

https://ria.ru/20210214/snegopad-1597394052.html

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антон шапарин, россия, погода, авто, общество