https://ria.ru/20210217/sobaka-1597826215.html
На Ямале полицейский застрелил хаски, покусавшую семерых детей
На Ямале полицейский застрелил хаски, покусавшую семерых детей
Участковый полиции застрелил собаку породы хаски, которая покусала семерых детей в ЯНАО, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T12:58
2021-02-17T12:58
2021-02-17T12:58
ямал
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 фев - РИА Новости. Участковый полиции застрелил собаку породы хаски, которая покусала семерых детей в ЯНАО, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.Ранее сообщалось, что в понедельник в селе Сеяха хаски покусала семерых воспитанников местной школы-интерната в возрасте от 8 до 10 лет.Так, по данным окружной прокуратуры, у пятерых детей диагностированы ссадины и кровоподтеки на руках и ногах, у одного ребенка - раны кистей рук. Прокуратура проводит проверку, а также планирует направить в суд исковые заявления в интересах детей о взыскании морального вреда.Как уточняли в следственном управлении, собака напала на детей прямо на территории школы-интерната, одному из воспитанников потребовалась госпитализация. Следователи выяснили, что животное принадлежит жительнице села. Правоохранители оценят качество работы местных властей по организации содержания и отлова животных.Представитель УМВД в среду уточнил РИА Новости, что 15 февраля участковому начали поступать обращения от жителей села, в том числе от директора школы-интерната, о собаке, нападающей на детей."В ходе осмотра территории участковый обнаружил собаку, которая в тот момент бросилась на него. Отражая нападение, сотрудник полиции применил табельное оружие, в результате чего собака была обезврежена... Его действия признаны правомерными", - сказал собеседник агентства.Руководство администрации села Сеяха отказалось комментировать РИА Новости указанный инцидент, сославшись на занятость. В населенном пункте, согласно актуальным данным Росстата, проживает менее 3 тысяч человек, в основном это представители коренных малочисленных народов Севера.
https://ria.ru/20201224/sobaki-1590669505.html
https://ria.ru/20210111/sobaka-1592520523.html
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ямал, происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 фев - РИА Новости.
Участковый полиции застрелил собаку породы хаски, которая покусала семерых детей
в ЯНАО, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Ранее сообщалось, что в понедельник в селе Сеяха хаски покусала семерых воспитанников местной школы-интерната в возрасте от 8 до 10 лет.
Так, по данным окружной прокуратуры, у пятерых детей диагностированы ссадины и кровоподтеки на руках и ногах, у одного ребенка - раны кистей рук. Прокуратура проводит проверку, а также планирует направить в суд исковые заявления в интересах детей о взыскании морального вреда.
Как уточняли в следственном управлении, собака напала на детей прямо на территории школы-интерната, одному из воспитанников потребовалась госпитализация. Следователи выяснили, что животное принадлежит жительнице села. Правоохранители оценят качество работы местных властей по организации содержания и отлова животных.
Представитель УМВД в среду уточнил РИА Новости, что 15 февраля участковому начали поступать обращения от жителей села, в том числе от директора школы-интерната, о собаке, нападающей на детей.
"В ходе осмотра территории участковый обнаружил собаку, которая в тот момент бросилась на него. Отражая нападение, сотрудник полиции применил табельное оружие, в результате чего собака была обезврежена... Его действия признаны правомерными", - сказал собеседник агентства.
Руководство администрации села Сеяха отказалось комментировать РИА Новости указанный инцидент, сославшись на занятость. В населенном пункте, согласно актуальным данным Росстата, проживает менее 3 тысяч человек, в основном это представители коренных малочисленных народов Севера.