https://ria.ru/20210217/sneg-1597853579.html

Роструд напомнил о соблюдении мер безопасности при очистке крыш от снега

Роструд напомнил о соблюдении мер безопасности при очистке крыш от снега

Роструд напомнил о соблюдении мир безопасности при очистке крыш от снега, в частности, выполнять такую работу могут только совершеннолетние, причем прошедшие... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T15:08

2021-02-17T15:08

2021-02-17T15:56

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

общество

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Роструд напомнил о соблюдении мир безопасности при очистке крыш от снега, в частности, выполнять такую работу могут только совершеннолетние, причем прошедшие обучение и инструктаж, следует из сообщения на сайте ведомства.Памятка размещена на сайте в связи с неблагоприятными погодными условиями, сильными снегопадами, метелями, снежными заносами в ряде регионов страны.Согласно ней, до начала очистки работодатель должен оценить риск самопроизвольного схода снега, образования завалов, падения и травмирования работников, предпринять меры по их снижению.Важным требованием является обеспечение работников специальной одеждой и обувью, средствами защиты. Перед началом работ также необходимо установить ограждения и предупредительные знаки, обозначить границы опасных зон. Территория в опасной зоне должна быть ограждена на ширину возможного падения снега.Место сброса снега и наледи ограждается лентой, проход пешеходов по территории временно закрывается. С внешней стороны ограждений должны стоять работники, подающие сигналы об опасности, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210217/obrushenie-1597848576.html

https://ria.ru/20210217/sakhalin-1597799780.html

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федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество