https://ria.ru/20210217/sneg-1597853579.html
Роструд напомнил о соблюдении мер безопасности при очистке крыш от снега
Роструд напомнил о соблюдении мер безопасности при очистке крыш от снега
Роструд напомнил о соблюдении мир безопасности при очистке крыш от снега, в частности, выполнять такую работу могут только совершеннолетние, причем прошедшие... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T15:08
2021-02-17T15:08
2021-02-17T15:56
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Роструд напомнил о соблюдении мир безопасности при очистке крыш от снега, в частности, выполнять такую работу могут только совершеннолетние, причем прошедшие обучение и инструктаж, следует из сообщения на сайте ведомства.Памятка размещена на сайте в связи с неблагоприятными погодными условиями, сильными снегопадами, метелями, снежными заносами в ряде регионов страны.Согласно ней, до начала очистки работодатель должен оценить риск самопроизвольного схода снега, образования завалов, падения и травмирования работников, предпринять меры по их снижению.Важным требованием является обеспечение работников специальной одеждой и обувью, средствами защиты. Перед началом работ также необходимо установить ограждения и предупредительные знаки, обозначить границы опасных зон. Территория в опасной зоне должна быть ограждена на ширину возможного падения снега.Место сброса снега и наледи ограждается лентой, проход пешеходов по территории временно закрывается. С внешней стороны ограждений должны стоять работники, подающие сигналы об опасности, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210217/obrushenie-1597848576.html
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федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Роструд
напомнил о соблюдении мир безопасности при очистке крыш от снега, в частности, выполнять такую работу могут только совершеннолетние, причем прошедшие обучение и инструктаж, следует из сообщения на сайте ведомства.
Памятка размещена на сайте в связи с неблагоприятными погодными условиями, сильными снегопадами, метелями, снежными заносами в ряде регионов страны.
Согласно ней, до начала очистки работодатель должен оценить риск самопроизвольного схода снега, образования завалов, падения и травмирования работников, предпринять меры по их снижению.
"К выполнению работ по очистке снега допускаются работники, прошедшие обучение и инструктаж по охране труда для данного вида работ, при работе на высоте, а также стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда. Не допускается привлекать лиц моложе 18-и лет к уборке снега с кровли и другим аналогичным работам", - говорится в сообщении.
Важным требованием является обеспечение работников специальной одеждой и обувью, средствами защиты. Перед началом работ также необходимо установить ограждения и предупредительные знаки, обозначить границы опасных зон. Территория в опасной зоне должна быть ограждена на ширину возможного падения снега.
Место сброса снега и наледи ограждается лентой, проход пешеходов по территории временно закрывается. С внешней стороны ограждений должны стоять работники, подающие сигналы об опасности, добавляется в сообщении.