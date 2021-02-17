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Симоньян назвала слухи о выдвижении в Госдуму чушью
Симоньян назвала слухи о выдвижении в Госдуму чушью
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян опровергла сообщения о ее выдвижении в Госдуму от партии "Единая Россия". РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T15:41
2021-02-17T15:41
2021-02-17T15:42
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян опровергла сообщения о ее выдвижении в Госдуму от партии "Единая Россия".По словам Симоньян, к ней обратилась корреспондент "Медузы" с просьбой прокомментировать данные источников о том, что ей предложили пойти на выборы в Госдуму по Сочинскому одномандатному округу или по списку "Единой России" в Краснодарском крае."Большей чуши в жизни не слышала", — написала она в Telegram.Также Симоньян отметила, что подобные случаи наглядно показывают степень надежности таких источников.Единый день голосования в России выпадает на 19 сентября 2021 года. В этом году также пройдут выборы в Госдуму.
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россия, госдума рф, единая россия, маргарита симоньян, краснодарский край, политика