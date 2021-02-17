https://ria.ru/20210217/slukhi-1597862242.html

Симоньян назвала слухи о выдвижении в Госдуму чушью

Симоньян назвала слухи о выдвижении в Госдуму чушью

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян опровергла сообщения о ее выдвижении в Госдуму от партии "Единая Россия". РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T15:41

2021-02-17T15:41

2021-02-17T15:42

россия

госдума рф

единая россия

маргарита симоньян

краснодарский край

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597210546_0:78:2467:1466_1920x0_80_0_0_b984583709660141d7f8e03dade7f357.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян опровергла сообщения о ее выдвижении в Госдуму от партии "Единая Россия".По словам Симоньян, к ней обратилась корреспондент "Медузы" с просьбой прокомментировать данные источников о том, что ей предложили пойти на выборы в Госдуму по Сочинскому одномандатному округу или по списку "Единой России" в Краснодарском крае."Большей чуши в жизни не слышала", — написала она в Telegram.Также Симоньян отметила, что подобные случаи наглядно показывают степень надежности таких источников.Единый день голосования в России выпадает на 19 сентября 2021 года. В этом году также пройдут выборы в Госдуму.

https://ria.ru/20210210/sotsseti-1596835897.html

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, единая россия, маргарита симоньян, краснодарский край, политика