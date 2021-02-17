https://ria.ru/20210217/sertifikat-1597818704.html

Путин оценил идею продовольственных сертификатов

Путин оценил идею продовольственных сертификатов

Владимир Путин отреагировал на предложение Владимира Жириновского ввести продовольственные сертификаты для малоимущих, отметив, что "подумать над этим можно". РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T12:26

2021-02-17T12:26

2021-02-17T19:19

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владимир путин

владимир жириновский

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Владимир Путин отреагировал на предложение Владимира Жириновского ввести продовольственные сертификаты для малоимущих, отметив, что "подумать над этим можно".Как заявил лидер ЛДПР на встрече президента с главами думских фракций, граждане с низкими доходами должны иметь возможность получать каждый месяц определенный набор товаров по твердым ценам, для чего и нужны сертификаты.Путин напомнил, что эта тема уже поднималась и он поручал правительству ее обсудить.Депутаты от ЛДПР в декабре внесли в Госдуму законопроект о продовольственном сертификате для россиян с доходом не выше прожиточного минимума. Предполагается, что граждане должны будут подавать заявления, чтобы воспользоваться этой мерой социальной поддержки.

https://ria.ru/20210205/tseny-1596246272.html

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2021

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россия, лдпр, госдума рф, владимир путин, владимир жириновский, общество