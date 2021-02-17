Путин оценил идею продовольственных сертификатов
12:26 17.02.2021 (обновлено: 19:19 17.02.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Владимир Путин отреагировал на предложение Владимира Жириновского ввести продовольственные сертификаты для малоимущих, отметив, что "подумать над этим можно".
Как заявил лидер ЛДПР на встрече президента с главами думских фракций, граждане с низкими доходами должны иметь возможность получать каждый месяц определенный набор товаров по твердым ценам, для чего и нужны сертификаты.
Путин напомнил, что эта тема уже поднималась и он поручал правительству ее обсудить.
"Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. <...> Сейчас это может быть не так актуально, как было в разгар эпидемии. Но тем не менее поговорить можно".
Депутаты от ЛДПР в декабре внесли в Госдуму законопроект о продовольственном сертификате для россиян с доходом не выше прожиточного минимума. Предполагается, что граждане должны будут подавать заявления, чтобы воспользоваться этой мерой социальной поддержки.