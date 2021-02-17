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Путин призвал обеспечивать россиян работой
Путин призвал обеспечивать россиян работой
Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо работать над рынком труда, обеспечивая рабочими местами прежде всего россиян. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T12:18
2021-02-17T12:39
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евразийский экономический союз
лдпр
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владимир жириновский
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общество
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо работать над рынком труда, обеспечивая рабочими местами прежде всего россиян.Путин в среду провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ в режиме видеоконференции. Глава ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи затронул ситуацию с мигрантами из Средней Азии, которые во время пандемии покинули Россию и пока не могут вернуться, и обратил внимание на показатели безработицы в стране."По поводу мигрантов, очень важная вещь, и нужно, конечно, работать над рынком труда, обеспечивая прежде всего наших граждан работой. Это вы абсолютно правы. Это непростой, кстати, вопрос, вы знаете все эти проблемы с разных сторон, это правильно поднятая тема", - ответил президент.Путин добавил, что Россия в рамках ЕАЭС старается развивать такие отношения, чтобы "и там создавались рабочие места", чтобы разделение труда отвечало интересам как России, так и стран-партнеров.
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россия, средняя азия, евразийский экономический союз, лдпр, госдума рф, владимир жириновский, владимир путин, общество

Путин призвал обеспечивать россиян работой

12:18 17.02.2021 (обновлено: 12:39 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо работать над рынком труда, обеспечивая рабочими местами прежде всего россиян.
Путин в среду провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ в режиме видеоконференции. Глава ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи затронул ситуацию с мигрантами из Средней Азии, которые во время пандемии покинули Россию и пока не могут вернуться, и обратил внимание на показатели безработицы в стране.
"По поводу мигрантов, очень важная вещь, и нужно, конечно, работать над рынком труда, обеспечивая прежде всего наших граждан работой. Это вы абсолютно правы. Это непростой, кстати, вопрос, вы знаете все эти проблемы с разных сторон, это правильно поднятая тема", - ответил президент.
Путин добавил, что Россия в рамках ЕАЭС старается развивать такие отношения, чтобы "и там создавались рабочие места", чтобы разделение труда отвечало интересам как России, так и стран-партнеров.
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РоссияСредняя АзияЕвразийский экономический союзЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийВладимир ПутинОбщество
 
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