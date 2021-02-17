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В России сиротам бессрочно продлили льготы при поступлении в вузы
В России сиротам бессрочно продлили льготы при поступлении в вузы
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бессрочном продлении права детей-сирот и инвалидов, получивших травмы на военной службе, на... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T14:44
2021-02-17T14:50
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бессрочном продлении права детей-сирот и инвалидов, получивших травмы на военной службе, на бюджетные места в вузах в рамках квоты.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Прежде дети-сироты, деты-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, а также граждане, которые приобрели инвалидность, получив травмы на военной службе, имели право на внеконкурсное зачисление в вузы. На таких граждан выделялась квота в 10% от общего числа бюджетных мест, для зачисления им было необходимо набрать на вступительных экзаменах минимальное количество баллов по каждому предмету. Срок действия этой льготы истек 1 января 2021 года.Закон придает бессрочный характер этой льготе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также ветеранов боевых действий.Также предусматривается бессрочное продление особого права детей-сирот при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний.
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навигатор абитуриента, сн_образование, россия, владимир путин, образование - общество, общество

В России сиротам бессрочно продлили льготы при поступлении в вузы

14:44 17.02.2021 (обновлено: 14:50 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Алпаткин / Перейти в фотобанкШкольный аттестат
Школьный аттестат - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Александр Алпаткин
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бессрочном продлении права детей-сирот и инвалидов, получивших травмы на военной службе, на бюджетные места в вузах в рамках квоты.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Прежде дети-сироты, деты-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, а также граждане, которые приобрели инвалидность, получив травмы на военной службе, имели право на внеконкурсное зачисление в вузы. На таких граждан выделялась квота в 10% от общего числа бюджетных мест, для зачисления им было необходимо набрать на вступительных экзаменах минимальное количество баллов по каждому предмету. Срок действия этой льготы истек 1 января 2021 года.
Закон придает бессрочный характер этой льготе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также ветеранов боевых действий.
Также предусматривается бессрочное продление особого права детей-сирот при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний.
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Дети служащих МВД могут получить льготы при поступлении в вузы
 
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