https://ria.ru/20210217/postuplenie-1597848180.html

В России сиротам бессрочно продлили льготы при поступлении в вузы

В России сиротам бессрочно продлили льготы при поступлении в вузы

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бессрочном продлении права детей-сирот и инвалидов, получивших травмы на военной службе, на... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T14:44

2021-02-17T14:44

2021-02-17T14:50

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бессрочном продлении права детей-сирот и инвалидов, получивших травмы на военной службе, на бюджетные места в вузах в рамках квоты.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Прежде дети-сироты, деты-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, а также граждане, которые приобрели инвалидность, получив травмы на военной службе, имели право на внеконкурсное зачисление в вузы. На таких граждан выделялась квота в 10% от общего числа бюджетных мест, для зачисления им было необходимо набрать на вступительных экзаменах минимальное количество баллов по каждому предмету. Срок действия этой льготы истек 1 января 2021 года.Закон придает бессрочный характер этой льготе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также ветеранов боевых действий.Также предусматривается бессрочное продление особого права детей-сирот при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний.

https://ria.ru/20201215/lgoty-1589329276.html

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