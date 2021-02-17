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Москвичей в среду ожидает небольшой снег и морозы до минус десяти
Москвичей в среду ожидает небольшой снег и морозы до минус десяти
Небольшой снег и слабые морозы до минус 10 ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T07:55
2021-02-17T07:55
россия
елена волосюк
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Небольшой снег и слабые морозы до минус 10 ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Также синоптик добавила, что ночью самую низкую температуру зафиксировали на востоке Подмосковья - минус 16,6, по Москве столбики термометров показали минус 11,9.По ее словам, ветер ожидается переменных направлений, в первой половине дня он южный, юго-западный, во второй половине дня перейдёт на северо-запад, ветер слабый - до 8 метров в секунду. Атмосферное давление к концу дня приблизится к норме и составит 746 миллиметров ртутного столба.
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россия, елена волосюк, погода, москва, московская область (подмосковье), общество

Москвичей в среду ожидает небольшой снег и морозы до минус десяти

07:55 17.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовПешеходы на Зубовском бульваре в Москве
Пешеходы на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Небольшой снег и слабые морозы до минус 10 ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Столичный регион сегодня будет находиться под влиянием небольшого циклона, который пришёл к нам с северо-запада. В таких условиях погода будет облачная, временами небольшой снег, но морозы немного ослабеют. Температура в городе составит минус 8-10, по области до минус 7-12", — сообщила Волосюк.
Также синоптик добавила, что ночью самую низкую температуру зафиксировали на востоке Подмосковья - минус 16,6, по Москве столбики термометров показали минус 11,9.
По ее словам, ветер ожидается переменных направлений, в первой половине дня он южный, юго-западный, во второй половине дня перейдёт на северо-запад, ветер слабый - до 8 метров в секунду. Атмосферное давление к концу дня приблизится к норме и составит 746 миллиметров ртутного столба.
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