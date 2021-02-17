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Москвичей в среду ожидает небольшой снег и морозы до минус десяти
Москвичей в среду ожидает небольшой снег и морозы до минус десяти
Небольшой снег и слабые морозы до минус 10 ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T07:55
2021-02-17T07:55
2021-02-17T07:55
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елена волосюк
погода
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общество
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Небольшой снег и слабые морозы до минус 10 ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Также синоптик добавила, что ночью самую низкую температуру зафиксировали на востоке Подмосковья - минус 16,6, по Москве столбики термометров показали минус 11,9.По ее словам, ветер ожидается переменных направлений, в первой половине дня он южный, юго-западный, во второй половине дня перейдёт на северо-запад, ветер слабый - до 8 метров в секунду. Атмосферное давление к концу дня приблизится к норме и составит 746 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20210217/taksi-1597774643.html
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россия, елена волосюк, погода, москва, московская область (подмосковье), общество