https://ria.ru/20210217/navalnyy-1597924997.html
Заявление ЕСПЧ по Навальному напомнило Захаровой отрывок из Булгакова
Заявление ЕСПЧ по Навальному напомнило Захаровой отрывок из Булгакова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила по уровню законности требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить Алексея... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T21:59
2021-02-17T21:59
2021-02-17T22:18
россия
мария захарова
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
михаил булгаков
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила по уровню законности требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить Алексея Навального с требованием председателя домкома Швондера из повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" к профессору Преображенскому об уплотнении квартир дома.Страсбургский суд 16 февраля решил, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно".Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока.Только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Как установил суд, в рамках махинации с "Ив Роше" Навальный с братом похитили более 30 миллионов рублей, обманом убедив указанную компанию и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.Ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.
https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html
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россия, мария захарова, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), михаил булгаков, москва, происшествия
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
сравнила по уровню законности требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить Алексея Навального
с требованием председателя домкома Швондера из повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" к профессору Преображенскому об уплотнении квартир дома.
Страсбургский суд 16 февраля решил, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно".
"Мне действительно это напоминает то, как Швондер и команда пришли к профессору Преображенскому его уплотнять. Примерно уровень законности и правовой дискуссии очень схож с кадрами замечательного фильма и еще более замечательного литературного произведения "Собачье сердце", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Симоновский суд Москвы
2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше
" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН
– по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока.
Только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.
Как установил суд, в рамках махинации с "Ив Роше" Навальный с братом похитили более 30 миллионов рублей, обманом убедив указанную компанию и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.
Ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.