https://ria.ru/20210217/navalnyy-1597875028.html

Процессы по двум делам Навального пройдут в Бабушкинском суде

Процессы по двум делам Навального пройдут в Бабушкинском суде

Бабушкинский суд Москвы в субботу примет у себя сразу два выездных заседания по делам, фигурантом которых является Алексей Навальный, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T16:34

2021-02-17T16:34

2021-02-17T16:41

алексей навальный

москва

бабушкинский район

происшествия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы в субботу примет у себя сразу два выездных заседания по делам, фигурантом которых является Алексей Навальный, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда в среду.Оба заседания фактически будут выездными – дело о клевете слушается судьей одного из судебных участков Бабушкинского района Москвы, а жалобу на замену Навальному условного срока на реальный будет рассматривать судья Мосгорсуда.

https://ria.ru/20210216/ispaniya-1597539693.html

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

москва

бабушкинский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, москва, бабушкинский район, происшествия