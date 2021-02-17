Процессы по двум делам Навального пройдут в Бабушкинском суде
16:34 17.02.2021 (обновлено: 16:41 17.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы в субботу примет у себя сразу два выездных заседания по делам, фигурантом которых является Алексей Навальный, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда в среду.
"Двадцатого февраля в здании Бабушкинского суда состоятся два процесса – в 10.00 выездное заседание Мосгорсуда по рассмотрению апелляционных жалоб на решение о замене условного наказания, в 14.00 - продолжится слушание уголовного дела о клевете", - рассказал собеседник агентства.
Оба заседания фактически будут выездными – дело о клевете слушается судьей одного из судебных участков Бабушкинского района Москвы, а жалобу на замену Навальному условного срока на реальный будет рассматривать судья Мосгорсуда.
"Выездное заседание Мосгорсуда организовано для оптимизации работы участников процесса, представителей СМИ", - подчеркнули в пресс-службе.
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