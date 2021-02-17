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Процессы по двум делам Навального пройдут в Бабушкинском суде
Процессы по двум делам Навального пройдут в Бабушкинском суде
Бабушкинский суд Москвы в субботу примет у себя сразу два выездных заседания по делам, фигурантом которых является Алексей Навальный, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T16:34
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алексей навальный
москва
бабушкинский район
происшествия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы в субботу примет у себя сразу два выездных заседания по делам, фигурантом которых является Алексей Навальный, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда в среду.Оба заседания фактически будут выездными – дело о клевете слушается судьей одного из судебных участков Бабушкинского района Москвы, а жалобу на замену Навальному условного срока на реальный будет рассматривать судья Мосгорсуда.
https://ria.ru/20210216/ispaniya-1597539693.html
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алексей навальный, москва, бабушкинский район, происшествия

Процессы по двум делам Навального пройдут в Бабушкинском суде

16:34 17.02.2021 (обновлено: 16:41 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы в субботу примет у себя сразу два выездных заседания по делам, фигурантом которых является Алексей Навальный, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда в среду.

"Двадцатого февраля в здании Бабушкинского суда состоятся два процесса – в 10.00 выездное заседание Мосгорсуда по рассмотрению апелляционных жалоб на решение о замене условного наказания, в 14.00 - продолжится слушание уголовного дела о клевете", - рассказал собеседник агентства.

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Оба заседания фактически будут выездными – дело о клевете слушается судьей одного из судебных участков Бабушкинского района Москвы, а жалобу на замену Навальному условного срока на реальный будет рассматривать судья Мосгорсуда.

"Выездное заседание Мосгорсуда организовано для оптимизации работы участников процесса, представителей СМИ", - подчеркнули в пресс-службе.

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