Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210217/kamchatka-1597715818.html
На Камчатке случайно сняли на видео зимние игры выдры
На Камчатке случайно сняли на видео зимние игры выдры
На Камчатке в объектив камеры попала выдра, принимающая снежные ванны на берегу реки Авача, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T02:06
2021-02-17T02:06
дикие животные
туризм
туризм
елизово
новости - туризм
кроноцкий заповедник
камчатский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/99537/93/995379332_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_aad84b89823055dfa77e7f5e80d1f054.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На Камчатке в объектив камеры попала выдра, принимающая снежные ванны на берегу реки Авача, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.Во время съемок интервью с сотрудниками Кроноцкого и Дарвинского заповедников и с волонтром экспедиции по исследованию белоплечих орланов в Южно-Камчатском федеральном заказнике в объектив камеры попала речная выдра. Она выбралась из воды и начала кувыркаться в снегу."Запись интервью была прервана, все ринулись снимать дикого зверя, — рассказывает сотрудник пресс-службы. — Там было десять экспертов и работников местных телеканалов, а животное совершенно не испугалось, наоборот, позировало".
https://ria.ru/20210215/sobaki-1597509365.html
елизово
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/99537/93/995379332_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d822216cb0c90aa59c861c8f27416e89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дикие животные, туризм, елизово, новости - туризм, кроноцкий заповедник, камчатский край

На Камчатке случайно сняли на видео зимние игры выдры

02:06 17.02.2021
 
© РИА Новости / Марина Спирина, Олег МакаровВыдра-предсказатель Гарри
Выдра-предсказатель Гарри - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Марина Спирина, Олег Макаров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На Камчатке в объектив камеры попала выдра, принимающая снежные ванны на берегу реки Авача, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.
Во время съемок интервью с сотрудниками Кроноцкого и Дарвинского заповедников и с волонтром экспедиции по исследованию белоплечих орланов в Южно-Камчатском федеральном заказнике в объектив камеры попала речная выдра. Она выбралась из воды и начала кувыркаться в снегу.
"Запись интервью была прервана, все ринулись снимать дикого зверя, — рассказывает сотрудник пресс-службы. — Там было десять экспертов и работников местных телеканалов, а животное совершенно не испугалось, наоборот, позировало".
Участники костюмированного парада корги по случаю Дня всех влюбленных в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 15:38Туризм
"Подарок фей": как прошел парад корги в День влюбленных
 
ТуризмДикие животныеТуризмЕлизовоНовости - ТуризмКроноцкий заповедникКамчатский край
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:14В России зафиксировали резкий рост популярности Clubhouse
06:09В Сколково назвали преимущества цифровых госвалют над биткоином
06:02На Сахалине грейдерист пропал при расчистке перевала
05:41На Колыму движется новый мощный циклон
05:38В Иркутской области четыре человека погибли в ДТП с лесовозом
05:10Эксперты рассказали, в каких случаях банки сами блокируют карту клиента
04:30Названы два приема, чтобы пережить шестидневную рабочую неделю
04:23Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире
04:16На Камчатке объявили лавинную опасность из-за циклона
04:13Экс-дипломат раскритиковал выход США из Договора по открытому небу
04:04Службы такси ответили на претензии Дептранса Москвы о ценах на поездки
03:58Число пострадавших в протестах в Испании выросло до 30
03:55Львовский облсовет призвал вернуть Бандере звание "Герой Украины"
03:48Власти Чукотки ослабили ограничения по COVID-19 для прошедших вакцинацию
03:44В "Севмаше" рассказали о ходе строительства подлодок проекта "Ясень-М"
03:40Разработчик "Сармата" запатентовал две ракеты для полетов на Марс
03:37Эксперт оценил потенциал сокращения стратегических арсеналов России и США
03:37"Все бы вымерли": Мясников развеял миф о новом штамме коронавируса
03:34Ученые из России обновили мировой рекорд в области квантовой криптографии
03:21Дворкович рассказал, из каких стран в Россию возвращаются "утекшие мозги"
Лента новостейМолния