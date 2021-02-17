https://ria.ru/20210217/kamchatka-1597715818.html
На Камчатке случайно сняли на видео зимние игры выдры
На Камчатке случайно сняли на видео зимние игры выдры
На Камчатке в объектив камеры попала выдра, принимающая снежные ванны на берегу реки Авача, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T02:06
2021-02-17T02:06
2021-02-17T02:06
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На Камчатке в объектив камеры попала выдра, принимающая снежные ванны на берегу реки Авача, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.Во время съемок интервью с сотрудниками Кроноцкого и Дарвинского заповедников и с волонтром экспедиции по исследованию белоплечих орланов в Южно-Камчатском федеральном заказнике в объектив камеры попала речная выдра. Она выбралась из воды и начала кувыркаться в снегу."Запись интервью была прервана, все ринулись снимать дикого зверя, — рассказывает сотрудник пресс-службы. — Там было десять экспертов и работников местных телеканалов, а животное совершенно не испугалось, наоборот, позировало".
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