https://ria.ru/20210217/evromaydan-1597853964.html
Рада в годовщину Евромайдана призвала наказать виновных в гибели людей
Рада в годовщину Евромайдана призвала наказать виновных в гибели людей
Парламент Украины в связи с седьмой годовщиной начала "евромайдана" заявил о необходимости завершить расследование преступлений, совершенных во время событий... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T15:11
2021-02-17T15:11
2021-02-17T23:14
донбасс
верховная рада украины
виктор янукович
николай азаров (политик)
украина
в мире
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КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Парламент Украины в связи с седьмой годовщиной начала "евромайдана" заявил о необходимости завершить расследование преступлений, совершенных во время событий так называемой "Революции Достоинства" в 2014 году и привлечь к ответственности всех виновных в гибели людей. Такое заявление на заседании Верховной рады в среду поддержали 295 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.В документе отмечается, что Украина заплатила слишком высокую цену за освобождение "от диктатуры и свой цивилизационный выбор - быть частью Европы"."Герои Небесной Сотни - украинцы и иностранцы, отдали жизнь во время Революции Достоинства, защищая идеалы демократии, отстаивая права и свободы человека, европейское будущее Украины. Память об их героическом чине является частью истории национального государства", - сказано в документе.Депутаты также считают, что трагические события "евромайдана", переход Крыма в состав РФ, а также конфликт в Донбассе произошли не в последнюю очередь вследствие политики экс-президента Украины Виктора Януковича."Противоправная деятельность отдельных работников подразделений милиции особого назначения "Беркут", милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей и других должностных и служебных лиц во время Революции Достоинства осуждается как такая, которая нанесла непоправимый вред государству и обществу", - говорится в заявлении.Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
https://ria.ru/20210109/evromaydan-1592397632.html
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донбасс, верховная рада украины, виктор янукович, николай азаров (политик), украина, в мире
КИЕВ, 17 фев - РИА Новости.
Парламент Украины
в связи с седьмой годовщиной начала "евромайдана" заявил о необходимости завершить расследование преступлений, совершенных во время событий так называемой "Революции Достоинства" в 2014 году и привлечь к ответственности всех виновных в гибели людей. Такое заявление на заседании Верховной рады
в среду поддержали 295 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
"Верховная рада Украины заявляет: расследование преступлений, совершенных во время Революции Достоинства должно быть завершено и проведено эффективно. Виновные должны предстать перед судом и в ходе справедливого и беспристрастного процесса привлечены к ответственности. Дальнейшее промедление в этом вопросе недопустимо, потому ненаказанное зло растет", - говорится в заявлении.
В документе отмечается, что Украина заплатила слишком высокую цену за освобождение "от диктатуры и свой цивилизационный выбор - быть частью Европы".
"Герои Небесной Сотни - украинцы и иностранцы, отдали жизнь во время Революции Достоинства, защищая идеалы демократии, отстаивая права и свободы человека, европейское будущее Украины. Память об их героическом чине является частью истории национального государства", - сказано в документе.
Депутаты также считают, что трагические события "евромайдана", переход Крыма в состав РФ, а также конфликт в Донбассе
произошли не в последнюю очередь вследствие политики экс-президента Украины Виктора Януковича
.
"Противоправная деятельность отдельных работников подразделений милиции особого назначения "Беркут", милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей и других должностных и служебных лиц во время Революции Достоинства осуждается как такая, которая нанесла непоправимый вред государству и обществу", - говорится в заявлении.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова
о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.