https://ria.ru/20210217/evro-1597829784.html

Официальный курс евро на четверг вырос на 14 копеек

Официальный курс евро на четверг вырос на 14 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 13,68 копейки - до 89,0809 рубля, курс доллара - на 47,74 копейки, до 73,7669 рубля,... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T13:16

2021-02-17T13:16

2021-02-17T13:16

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 13,68 копейки - до 89,0809 рубля, курс доллара - на 47,74 копейки, до 73,7669 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла на 32,4 копейки, составив 80,6582 рубля.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика