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В Курске стартовала "Обучающая экспедиция" Клуба Лидеров России "Эльбрус"
В Курске стартовала "Обучающая экспедиция" Клуба Лидеров России "Эльбрус"
"Обучающая экспедиция" – новый проект Клуба Лидеров России "Эльбрус", в ходе которого команды губернаторов, финалистов и победителей конкурса "Лидеры России" –... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T17:41
2021-02-17T17:41
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
россия
курск
курганская область
технологии
общество
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. "Обучающая экспедиция" – новый проект Клуба Лидеров России "Эльбрус", в ходе которого команды губернаторов, финалистов и победителей конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – будут обучаться методологии "Сервис-дизайн" для совместного решения конкретных задач регионов, стартовала в Курске, сообщает пресс-служба АНО "РСВ"."Сервис-дизайн" – это программа обучения созданию проектов на основе анализа ожиданий пользователя. С помощью глубинных интервью с жителями региона участники сессии смогут смоделировать прототип решения конкретной проблемы: пройти путь от формирования потребности, выбора, принятия решений до получения результата."Мировые тренды подтверждают, что развитие территорий базируется на сообществах, с приглашением к диалогу жителей региона, а для организации этого общения используется методология "Сервис-дизайн". Клуб Лидеров России "Эльбрус" предложил губернатору Курской области проект, который был поддержан и получил название "Обучающая экспедиция". В период экспедиции Лидеры России смогут на практике познакомиться с принципами работы госслужбы, а управленческая команда главы региона получит возможность сформировать кадровый актив", – отметила руководитель направления по работе с победителями проектов АНО "РСВ", директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ, руководитель Клуба Лидеров России "Эльбрус" Татьяна Дьяконова. В ближайшее время планируется запуск пилотов проекта "Обучающая экспедиция" также в Липецкой, Курганской областях и Камчатском крае. Объединённые команды губернаторов и Клуба "Эльбрус" будут решать конкретную задачу в каждом регионе, используя методологию "Сервис-дизайн". В результате пилотных проектов будет составлена "белая книга" решений, где каждый субъект сможет описать свой опыт решения конкретной ситуации, который впоследствии смогут использовать другие регионы.
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ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), россия, курск, курганская область, технологии, общество

В Курске стартовала "Обучающая экспедиция" Клуба Лидеров России "Эльбрус"

17:41 17.02.2021
 
© Фото : администрация Курской областиГубернатор Курской области Роман Старовойт во время официального старта проекта "Обучающая экспедиция"
Губернатор Курской области Роман Старовойт во время официального старта проекта Обучающая экспедиция - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Фото : администрация Курской области
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. "Обучающая экспедиция" – новый проект Клуба Лидеров России "Эльбрус", в ходе которого команды губернаторов, финалистов и победителей конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – будут обучаться методологии "Сервис-дизайн" для совместного решения конкретных задач регионов, стартовала в Курске, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
"Сегодня официальный старт проекта "Обучающая экспедиция" в Курской области, и мы в каком-то роде отправляемся в интересное путешествие для решения сложной задачи, касающейся не только нашего региона, но и практически всех субъектов РФ. Рассчитываю, что данный проект поможет выстроить эффективное взаимодействие между властью, общественностью и лучшими управленцами страны", – приводятся в сообщении слова губернатора Курской области Романа Старовойта на открытии проекта.
"Сервис-дизайн" – это программа обучения созданию проектов на основе анализа ожиданий пользователя. С помощью глубинных интервью с жителями региона участники сессии смогут смоделировать прототип решения конкретной проблемы: пройти путь от формирования потребности, выбора, принятия решений до получения результата.
"Мировые тренды подтверждают, что развитие территорий базируется на сообществах, с приглашением к диалогу жителей региона, а для организации этого общения используется методология "Сервис-дизайн". Клуб Лидеров России "Эльбрус" предложил губернатору Курской области проект, который был поддержан и получил название "Обучающая экспедиция". В период экспедиции Лидеры России смогут на практике познакомиться с принципами работы госслужбы, а управленческая команда главы региона получит возможность сформировать кадровый актив", – отметила руководитель направления по работе с победителями проектов АНО "РСВ", директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ, руководитель Клуба Лидеров России "Эльбрус" Татьяна Дьяконова.
В ближайшее время планируется запуск пилотов проекта "Обучающая экспедиция" также в Липецкой, Курганской областях и Камчатском крае. Объединённые команды губернаторов и Клуба "Эльбрус" будут решать конкретную задачу в каждом регионе, используя методологию "Сервис-дизайн". В результате пилотных проектов будет составлена "белая книга" решений, где каждый субъект сможет описать свой опыт решения конкретной ситуации, который впоследствии смогут использовать другие регионы.
Клуб Лидеров России Эльбрус - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 18:47
Клуб Лидеров России "Эльбрус" запустил проект "Обучающая экспедиция"
 
АНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")РоссияКурскКурганская областьТехнологииОбщество
 
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