https://ria.ru/20210217/elbrus-1597884459.html

В Курске стартовала "Обучающая экспедиция" Клуба Лидеров России "Эльбрус"

В Курске стартовала "Обучающая экспедиция" Клуба Лидеров России "Эльбрус"

"Обучающая экспедиция" – новый проект Клуба Лидеров России "Эльбрус", в ходе которого команды губернаторов, финалистов и победителей конкурса "Лидеры России" –... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T17:41

2021-02-17T17:41

2021-02-17T17:41

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

россия

курск

курганская область

технологии

общество

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. "Обучающая экспедиция" – новый проект Клуба Лидеров России "Эльбрус", в ходе которого команды губернаторов, финалистов и победителей конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – будут обучаться методологии "Сервис-дизайн" для совместного решения конкретных задач регионов, стартовала в Курске, сообщает пресс-служба АНО "РСВ"."Сервис-дизайн" – это программа обучения созданию проектов на основе анализа ожиданий пользователя. С помощью глубинных интервью с жителями региона участники сессии смогут смоделировать прототип решения конкретной проблемы: пройти путь от формирования потребности, выбора, принятия решений до получения результата."Мировые тренды подтверждают, что развитие территорий базируется на сообществах, с приглашением к диалогу жителей региона, а для организации этого общения используется методология "Сервис-дизайн". Клуб Лидеров России "Эльбрус" предложил губернатору Курской области проект, который был поддержан и получил название "Обучающая экспедиция". В период экспедиции Лидеры России смогут на практике познакомиться с принципами работы госслужбы, а управленческая команда главы региона получит возможность сформировать кадровый актив", – отметила руководитель направления по работе с победителями проектов АНО "РСВ", директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ, руководитель Клуба Лидеров России "Эльбрус" Татьяна Дьяконова. В ближайшее время планируется запуск пилотов проекта "Обучающая экспедиция" также в Липецкой, Курганской областях и Камчатском крае. Объединённые команды губернаторов и Клуба "Эльбрус" будут решать конкретную задачу в каждом регионе, используя методологию "Сервис-дизайн". В результате пилотных проектов будет составлена "белая книга" решений, где каждый субъект сможет описать свой опыт решения конкретной ситуации, который впоследствии смогут использовать другие регионы.

https://ria.ru/20210114/proekt-1593077725.html

россия

курск

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), россия, курск, курганская область, технологии, общество