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Путин заявил, что Госдуме предстоит тонкая настройка законодательной базы
Путин заявил, что Госдуме предстоит тонкая настройка законодательной базы
Госдуме предстоит принять важные, системные законопроекты, призванные обеспечить реализацию и правовое развитие положений конституционных поправок, по сути это... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T11:39
2021-02-17T11:39
россия
конституция рф
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Госдуме предстоит принять важные, системные законопроекты, призванные обеспечить реализацию и правовое развитие положений конституционных поправок, по сути это тонкая настройка всей законодательной базы, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе встречи с руководителями фракций Госдумы он отметил, что сейчас в "думском портфеле" более тысячи законопроектов, в их числе крайне важные, системные, неотложные, которые необходимо принять для реализации экономической программы улучшения делового, инвестиционного климата, для обеспечения трудовых, социальных прав граждан и в целом для укрепления российской государственности."Говорю прежде всего о законах, которые призваны обеспечить реализацию и правовое развитие положений конституционных поправок, принятых на общероссийском голосовании. По сути это предметная, глубокая и вместе с тем очень тонкая настройка всей законодательной базы, практически всех отраслей", - сказал Путин.
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россия, конституция рф, госдума рф, владимир путин, политика

Путин заявил, что Госдуме предстоит тонкая настройка законодательной базы

11:39 17.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Госдуме предстоит принять важные, системные законопроекты, призванные обеспечить реализацию и правовое развитие положений конституционных поправок, по сути это тонкая настройка всей законодательной базы, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе встречи с руководителями фракций Госдумы он отметил, что сейчас в "думском портфеле" более тысячи законопроектов, в их числе крайне важные, системные, неотложные, которые необходимо принять для реализации экономической программы улучшения делового, инвестиционного климата, для обеспечения трудовых, социальных прав граждан и в целом для укрепления российской государственности.
"Говорю прежде всего о законах, которые призваны обеспечить реализацию и правовое развитие положений конституционных поправок, принятых на общероссийском голосовании. По сути это предметная, глубокая и вместе с тем очень тонкая настройка всей законодательной базы, практически всех отраслей", - сказал Путин.
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