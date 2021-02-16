https://ria.ru/20210216/zhile-1597724583.html

В Тюменской области в 2020 году построили 1,5 млн квадратных метров жилья

В Тюменской области в 2020 году построили 1,5 млн квадратных метров жилья

По итогам 2020 года в Тюменской области были построены 1 миллион 582 тысячи квадратных метров жилья, на 7 процентов больше целевых показателей, сообщил... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T17:20

2021-02-16T17:20

2021-02-16T17:20

тюменская область

россия

александр моор

жилье

тюменская область

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 16 фев — РИА Новости. По итогам 2020 года в Тюменской области были построены 1 миллион 582 тысячи квадратных метров жилья, на 7 процентов больше целевых показателей, сообщил губернатор области Александр Моор.По его словам, область — один из немногих регионов России, где ежегодно строится более одного квадратного метра жилья на одного жителя.Моор отметил, что регион досрочно, одним из первых в России реализовал программу ликвидации ветхого и аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2012 года."Сейчас мы в рамках нацпроекта сносим жилье, которое было признано аварийным до 1 января 2017 года. По данным на 1 февраля, уже перевыполняем план 2021 года. В 2019 и 2020 годах в рамках нацпроекта жилищные условия улучшили более 3,5 тысячи человек, а всего к 2023 году планируем переселить свыше 9 тысяч человек", – сообщил глава региона.Он отметил, что национальный проект "Жилье и городская среда" – не чиновничий вопрос, он важен для всех жителей региона. В 2016-2020 годах в Тюменской области на благоустройство общественных пространств и дворов были выделены 6,7 миллиарда рублей. На эти средства в 15 муниципалитетах приведены в порядок 490 объектов, в том числе 137 общественных пространств и 353 дворовые территории.По словам Моора, важнейшим этапом реализации проектов по созданию комфортной городской среды является их общественное обсуждение. Для этого в регионе используются все форматы и механизмы – от живого человеческого общения до дискуссий в социальных сетях.Он отметил, что Тюмень активно развивается и может стать городом-миллионником гораздо быстрее, чем прогнозировали специалисты при разработке генерального плана города."Для нас очень важно, чтобы рост численности населения города не снижал уровень комфорта и качество жизни. Мы четко понимаем план работ на ближайшую пятилетку, сколько детских садов, школ, дорог надо построить", – заявил глава региона. Моор оотметил, что, несмотря на сложную финансовую ситуацию, сложившуюся в результате пандемии, бюджетное финансирование нацпроекта "Жилье и городская среда" в Тюменской области сохранено в полном объеме. "Мы не отказываемся ни от одного объекта", – заверил глава региона.

https://ria.ru/20210212/proekty-1597280577.html

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тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр моор, жилье, тюменская область, тюмень