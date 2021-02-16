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Боль в ногах назвали симптомом смертельно опасной болезни
Боль в ногах назвали симптомом смертельно опасной болезни
Боль, появляющаяся в бедрах, позвоночнике или верхней части ног, может свидетельствовать о развитии рака предстательной железы. Об этом пишет Express со ссылкой РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T00:49
2021-02-16T00:49
2021-02-16T10:51
наука
рак
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Боль, появляющаяся в бедрах, позвоночнике или верхней части ног, может свидетельствовать о развитии рака предстательной железы. Об этом пишет Express со ссылкой на данные британского Фонда борьбы с раком простаты.В случае возникновения этих симптомов специалисты настоятельно рекомендуют обратиться к врачу для проведения исследования.К признакам рака предстательной железы также относятся проблемы с эрекцией, дискомфорт при эякуляции, проблемы с мочеиспусканием, а также присутствие крови в семенной жидкости.Рак предстательной железы — злокачественное новообразование, возникающее из эпителия альвеолярно-клеточных элементов предстательной железы.Данный вид онкологии — одно из наиболее распространенных злокачественных новообразований у мужчин.Ранее стало известно, что бледность кожи может быть признаком рака кишечника. В подавляющем большинстве случаев нездоровый цвет лица указывает на анемию. Однако этот симптом может проявиться в том случае, когда из-за онкологического заболевания в организме возникла острая нехватка железа.
https://ria.ru/20210204/rak-1596032755.html
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рак, весь мир, великобритания
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
Боль, появляющаяся в бедрах, позвоночнике или верхней части ног, может свидетельствовать о развитии рака
предстательной железы. Об этом пишет Express
со ссылкой на данные британского
Фонда борьбы с раком простаты.
В случае возникновения этих симптомов специалисты настоятельно рекомендуют обратиться к врачу для проведения исследования.
К признакам рака предстательной железы также относятся проблемы с эрекцией, дискомфорт при эякуляции, проблемы с мочеиспусканием, а также присутствие крови в семенной жидкости.
Рак предстательной железы — злокачественное новообразование, возникающее из эпителия альвеолярно-клеточных элементов предстательной железы.
Данный вид онкологии — одно из наиболее распространенных злокачественных новообразований у мужчин.
Ранее стало известно, что бледность кожи может быть признаком рака кишечника. В подавляющем большинстве случаев нездоровый цвет лица указывает на анемию. Однако этот симптом может проявиться в том случае, когда из-за онкологического заболевания в организме возникла острая нехватка железа.