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https://ria.ru/20210216/zdravookhranenie-1597614321.html
Боль в ногах назвали симптомом смертельно опасной болезни
Боль в ногах назвали симптомом смертельно опасной болезни
Боль, появляющаяся в бедрах, позвоночнике или верхней части ног, может свидетельствовать о развитии рака предстательной железы. Об этом пишет Express со ссылкой РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T00:49
2021-02-16T10:51
наука
рак
весь мир
великобритания
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Боль, появляющаяся в бедрах, позвоночнике или верхней части ног, может свидетельствовать о развитии рака предстательной железы. Об этом пишет Express со ссылкой на данные британского Фонда борьбы с раком простаты.В случае возникновения этих симптомов специалисты настоятельно рекомендуют обратиться к врачу для проведения исследования.К признакам рака предстательной железы также относятся проблемы с эрекцией, дискомфорт при эякуляции, проблемы с мочеиспусканием, а также присутствие крови в семенной жидкости.Рак предстательной железы — злокачественное новообразование, возникающее из эпителия альвеолярно-клеточных элементов предстательной железы.Данный вид онкологии — одно из наиболее распространенных злокачественных новообразований у мужчин.Ранее стало известно, что бледность кожи может быть признаком рака кишечника. В подавляющем большинстве случаев нездоровый цвет лица указывает на анемию. Однако этот симптом может проявиться в том случае, когда из-за онкологического заболевания в организме возникла острая нехватка железа.
https://ria.ru/20210204/rak-1596032755.html
весь мир
великобритания
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рак, весь мир, великобритания

Боль в ногах назвали симптомом смертельно опасной болезни

00:49 16.02.2021 (обновлено: 10:51 16.02.2021)
 
© Depositphotos / AlexrathsДоктор осматривает ноги пациента
Доктор осматривает ноги пациента - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Depositphotos / Alexraths
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Боль, появляющаяся в бедрах, позвоночнике или верхней части ног, может свидетельствовать о развитии рака предстательной железы. Об этом пишет Express со ссылкой на данные британского Фонда борьбы с раком простаты.
В случае возникновения этих симптомов специалисты настоятельно рекомендуют обратиться к врачу для проведения исследования.
К признакам рака предстательной железы также относятся проблемы с эрекцией, дискомфорт при эякуляции, проблемы с мочеиспусканием, а также присутствие крови в семенной жидкости.
Рак предстательной железы — злокачественное новообразование, возникающее из эпителия альвеолярно-клеточных элементов предстательной железы.
Данный вид онкологии — одно из наиболее распространенных злокачественных новообразований у мужчин.
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Ранее стало известно, что бледность кожи может быть признаком рака кишечника. В подавляющем большинстве случаев нездоровый цвет лица указывает на анемию. Однако этот симптом может проявиться в том случае, когда из-за онкологического заболевания в организме возникла острая нехватка железа.
 
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