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В Москве тренер по борьбе ответит в суде за домогательства
В Москве тренер по борьбе ответит в суде за домогательства
Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении тренера по единоборствам, обвиняемого в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T09:58
2021-02-16T09:58
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении тренера по единоборствам, обвиняемого в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним воспитанникам, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.Отмечается, что обвиняемый с февраля по июль 2019 года работал тренером по единоборствам в фитнес-клубе и "совершил иные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки". В ноябре 2019 года его жертвой стала 10 летняя девочка.Кроме того, в ходе прокурорской проверки установлено, что мужчина при устройстве на должность инструктора по спорту в образовательную организацию представил подложную справку об отсутствии судимости, несмотря на ее наличие.
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москва, происшествия

В Москве тренер по борьбе ответит в суде за домогательства

09:58 16.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоточек судьи в витрине подарков в Госдуме
Молоточек судьи в витрине подарков в Госдуме - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении тренера по единоборствам, обвиняемого в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним воспитанникам, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
"Бабушкинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего ранее неоднократно судимого жителя столицы. Он обвиняется в совершении преступлений… иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, использование заведомо подложного документа", - говорится в сообщении.
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В Петербурге задержали учителя, подозреваемого в домогательствах
Отмечается, что обвиняемый с февраля по июль 2019 года работал тренером по единоборствам в фитнес-клубе и "совершил иные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки". В ноябре 2019 года его жертвой стала 10 летняя девочка.
Кроме того, в ходе прокурорской проверки установлено, что мужчина при устройстве на должность инструктора по спорту в образовательную организацию представил подложную справку об отсутствии судимости, несмотря на ее наличие.
"Уголовное дело направлено в Бабушкинский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - поясняется в информации.
 
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