https://ria.ru/20210216/trener-1597634422.html

В Москве тренер по борьбе ответит в суде за домогательства

В Москве тренер по борьбе ответит в суде за домогательства

Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении тренера по единоборствам, обвиняемого в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T09:58

2021-02-16T09:58

2021-02-16T09:58

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении тренера по единоборствам, обвиняемого в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним воспитанникам, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.Отмечается, что обвиняемый с февраля по июль 2019 года работал тренером по единоборствам в фитнес-клубе и "совершил иные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки". В ноябре 2019 года его жертвой стала 10 летняя девочка.Кроме того, в ходе прокурорской проверки установлено, что мужчина при устройстве на должность инструктора по спорту в образовательную организацию представил подложную справку об отсутствии судимости, несмотря на ее наличие.

https://ria.ru/20210211/uchitel-1597116037.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия