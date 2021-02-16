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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210216/snegopad-1597697581.html
В Москве предложили ограничивать движение грузовиков во время снегопада
В Москве предложили ограничивать движение грузовиков во время снегопада
Ситуация с движением в Москве практически стабилизировалась, но в период снегопада стоит ограничивать движение грузовиков и тяжеловесов вплоть до момента... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T15:05
2021-02-16T15:24
москва сегодня: мегаполис для жизни
центр организации дорожного движения (цодд)
администратор московского парковочного пространства
москва
общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ситуация с движением в Москве практически стабилизировалась, но в период снегопада стоит ограничивать движение грузовиков и тяжеловесов вплоть до момента устранения последствий непогоды, заявил журналистам во вторник заместитель руководителя - начальник Ситуационного центра ЦОДД Москвы Александр Евсин."За время снегопада Дорожный патруль ЦОДД сделал 976 буксировок застрявшего и сломавшегося транспорта. Из них 928 составляют тяжелые грузовики (фуры, автоцистерны). Эвакуаторы АМПП — 137 грузовых и 11 легковых автомобилей, попавших в ДТП или забуксовавших на снегу... Чтобы такая картина не повторилась вновь, одно из возможных решений - во время снегопада ограничивать движение грузовиков и тяжеловесов по городу, вплоть до приведения дорог в порядок", - рассказал Евсин.По его словам, во время снегопада в минувшие выходные ситуация на дорогах была непростой – пробки 8,9, местами и все 10 баллов. Основная проблема в выходные была на МКАД и на Калужском шоссе: застрявшие фуры блокировали проезд транспорта, забивая все ряды."Сейчас дорожные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада. Ситуация в городе практически стабилизировалась", - отметил Евсин.Мощный снегопад обрушился на Москву на прошлой неделе, снег начался в пятницу и продолжил идти в выходные. Высота снежного покрова в Москве к 14 февраля достигла 59 сантиметров, по области - до 72 сантиметров, это в полтора-два раза выше нормы. Это повлияло на ситуацию на дорогах, пробки в пятницу днем достигли максимального значения в 10 баллов, серьезные заторы продолжались и в выходные.
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центр организации дорожного движения (цодд), администратор московского парковочного пространства, москва, общество

В Москве предложили ограничивать движение грузовиков во время снегопада

15:05 16.02.2021 (обновлено: 15:24 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковСнегоуборочная техника чистит во время снегопада Садовое кольцо в Москве
Снегоуборочная техника чистит во время снегопада Садовое кольцо в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ситуация с движением в Москве практически стабилизировалась, но в период снегопада стоит ограничивать движение грузовиков и тяжеловесов вплоть до момента устранения последствий непогоды, заявил журналистам во вторник заместитель руководителя - начальник Ситуационного центра ЦОДД Москвы Александр Евсин.
"За время снегопада Дорожный патруль ЦОДД сделал 976 буксировок застрявшего и сломавшегося транспорта. Из них 928 составляют тяжелые грузовики (фуры, автоцистерны). Эвакуаторы АМПП — 137 грузовых и 11 легковых автомобилей, попавших в ДТП или забуксовавших на снегу... Чтобы такая картина не повторилась вновь, одно из возможных решений - во время снегопада ограничивать движение грузовиков и тяжеловесов по городу, вплоть до приведения дорог в порядок", - рассказал Евсин.
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 22:00
Заммэра Москвы рассказал о новых методиках вывоза снега
По его словам, во время снегопада в минувшие выходные ситуация на дорогах была непростой – пробки 8,9, местами и все 10 баллов. Основная проблема в выходные была на МКАД и на Калужском шоссе: застрявшие фуры блокировали проезд транспорта, забивая все ряды.
"Сейчас дорожные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада. Ситуация в городе практически стабилизировалась", - отметил Евсин.
Мощный снегопад обрушился на Москву на прошлой неделе, снег начался в пятницу и продолжил идти в выходные. Высота снежного покрова в Москве к 14 февраля достигла 59 сантиметров, по области - до 72 сантиметров, это в полтора-два раза выше нормы. Это повлияло на ситуацию на дорогах, пробки в пятницу днем достигли максимального значения в 10 баллов, серьезные заторы продолжались и в выходные.
"Это настоящая буря, Армагеддон, апокалипсис": снегопад в Москве
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Балканский циклон "Волькер" принес в Центральную Россию такие сильные снегопады, каких здесь не было несколько лет.

Девушка идет по Крымскому мосту во время снегопада в Москве
1 из 20

Балканский циклон "Волькер" принес в Центральную Россию такие сильные снегопады, каких здесь не было несколько лет.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Метель в Москве, начавшаяся в ночь на пятницу, будет идти 36 часов подряд.

Колонна снегоуборочных машин чистит во время снегопада Садовое кольцо в Москве
2 из 20

Метель в Москве, начавшаяся в ночь на пятницу, будет идти 36 часов подряд.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Синоптики обещают двойной погодный рекорд — по количеству осадков и высоте снежного покрова.

Сотрудники коммунальных служб убирают снег у поста Почётного караула у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
3 из 20

Синоптики обещают двойной погодный рекорд — по количеству осадков и высоте снежного покрова.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Ожидается, что сугробы за время снегопада вырастут по пояс.

Сотрудники коммунальных служб убирают снег в подземном переходе в Москве
4 из 20

Ожидается, что сугробы за время снегопада вырастут по пояс.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Видимость будет понижаться до 500 метров и меньше. Порой даже на расстоянии вытянутой руки ничего не будет видно.

Сотрудник коммунальной службы убирает снег с площади у делового центра Москва-сити
5 из 20

Видимость будет понижаться до 500 метров и меньше. Порой даже на расстоянии вытянутой руки ничего не будет видно.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

"Это настоящая снежная буря, снежный Армагеддон, снежный апокалипсис, это не учебная тревога, а боевая", — считает сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Прохожие во время снегопада в центре Москвы
6 из 20

"Это настоящая снежная буря, снежный Армагеддон, снежный апокалипсис, это не учебная тревога, а боевая", — считает сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

"Рекомендую людям не испытывать судьбу, это коллапс наземного и авиатранспорта", — предупредил метеоролог.

Мужчина чистит от снега и наледи автомобиль во время снегопада в Москве
7 из 20

"Рекомендую людям не испытывать судьбу, это коллапс наземного и авиатранспорта", — предупредил метеоролог.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Снег не стал неожиданностью для городских служб.

Сотрудник коммунальных служб убирает снег на улице в центре Москвы
8 из 20

Снег не стал неожиданностью для городских служб.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На уборку города вышли 60 тысяч человек и более 13 тысяч машин.

Сотрудники ГБУ Автомобильные дороги во время уборки снега в центре Москвы
9 из 20

На уборку города вышли 60 тысяч человек и более 13 тысяч машин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Нынешний день наверняка войдет в погодную летопись, отмечают синоптики.

Вид на памятник В ознаменование 300-летия российского флота работы Зураба Церетели в Москве
10 из 20

Нынешний день наверняка войдет в погодную летопись, отмечают синоптики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Коммунальщики каждые четыре часа прометают улицы, а снег непрерывно вывозят на плавильные пункты.

Сотрудник коммунальных служб возле храм Христа Спасителя в Москве
11 из 20

Коммунальщики каждые четыре часа прометают улицы, а снег непрерывно вывозят на плавильные пункты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Между тем москвичи пытаются преодолеть снежные завалы на пути по своим делам.

Житель Москвы чистит машину от снега во время снегопада
12 из 20

Между тем москвичи пытаются преодолеть снежные завалы на пути по своим делам.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

От колких снежинок приходится закрываться капюшонами и кутаться в шарфы.

Прохожие на Кремлевской набережной в Москве
13 из 20

От колких снежинок приходится закрываться капюшонами и кутаться в шарфы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Чтобы убрать Москву после сильного снегопада, коммунальщикам потребуется восемь суток, рассказал накануне заммэра по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.

Сотрудники коммунальных служб расчищают тротуар во время снегопада на Зубовском бульваре в Москве
14 из 20

Чтобы убрать Москву после сильного снегопада, коммунальщикам потребуется восемь суток, рассказал накануне заммэра по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

"Если 10 сантиметров снега выпало, то его убирать в течение пяти дней, и каждые дополнительные 5 сантиметров — в течение суток", — объяснил он.

Мужчина во время снегопада в Москве
15 из 20

"Если 10 сантиметров снега выпало, то его убирать в течение пяти дней, и каждые дополнительные 5 сантиметров — в течение суток", — объяснил он.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Из-за снегопада ожидается максимальная загруженность дорог.

Автомобильное движение по Крымскому мосту во время снегопада в Москве
16 из 20

Из-за снегопада ожидается максимальная загруженность дорог.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На дорогах образуются заносы и снежный накат.

Снегоуборочная машина чистит Никольскую улицу в Москве
17 из 20

На дорогах образуются заносы и снежный накат.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Водителей просят не тратить время в пробках и пользоваться метро, МЦК и МЦД.

Сотрудники коммунальных служб убирают снег в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
18 из 20

Водителей просят не тратить время в пробках и пользоваться метро, МЦК и МЦД.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий СысоевГолуби на улице в центре Москвы.
Голуби на улице в центре Москвы
19 из 20
Голуби на улице в центре Москвы.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Нынешний снегопад в Москве обещает стать самым длительным с 2018 года.

Девушка во время снегопада в Москве
20 из 20

Нынешний снегопад в Москве обещает стать самым длительным с 2018 года.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
1 из 20

Балканский циклон "Волькер" принес в Центральную Россию такие сильные снегопады, каких здесь не было несколько лет.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
2 из 20

Метель в Москве, начавшаяся в ночь на пятницу, будет идти 36 часов подряд.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 20

Синоптики обещают двойной погодный рекорд — по количеству осадков и высоте снежного покрова.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 20

Ожидается, что сугробы за время снегопада вырастут по пояс.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
5 из 20

Видимость будет понижаться до 500 метров и меньше. Порой даже на расстоянии вытянутой руки ничего не будет видно.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
6 из 20

"Это настоящая снежная буря, снежный Армагеддон, снежный апокалипсис, это не учебная тревога, а боевая", — считает сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 20

"Рекомендую людям не испытывать судьбу, это коллапс наземного и авиатранспорта", — предупредил метеоролог.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
8 из 20

Снег не стал неожиданностью для городских служб.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
9 из 20

На уборку города вышли 60 тысяч человек и более 13 тысяч машин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
10 из 20

Нынешний день наверняка войдет в погодную летопись, отмечают синоптики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
11 из 20

Коммунальщики каждые четыре часа прометают улицы, а снег непрерывно вывозят на плавильные пункты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
12 из 20

Между тем москвичи пытаются преодолеть снежные завалы на пути по своим делам.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
13 из 20

От колких снежинок приходится закрываться капюшонами и кутаться в шарфы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
14 из 20

Чтобы убрать Москву после сильного снегопада, коммунальщикам потребуется восемь суток, рассказал накануне заммэра по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
15 из 20

"Если 10 сантиметров снега выпало, то его убирать в течение пяти дней, и каждые дополнительные 5 сантиметров — в течение суток", — объяснил он.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
16 из 20

Из-за снегопада ожидается максимальная загруженность дорог.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
17 из 20

На дорогах образуются заносы и снежный накат.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
18 из 20

Водителей просят не тратить время в пробках и пользоваться метро, МЦК и МЦД.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
19 из 20
Голуби на улице в центре Москвы.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
20 из 20

Нынешний снегопад в Москве обещает стать самым длительным с 2018 года.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)Администратор московского парковочного пространстваМоскваОбщество
 
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