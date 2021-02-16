https://ria.ru/20210216/snegopad-1597697581.html

В Москве предложили ограничивать движение грузовиков во время снегопада

В Москве предложили ограничивать движение грузовиков во время снегопада

Ситуация с движением в Москве практически стабилизировалась, но в период снегопада стоит ограничивать движение грузовиков и тяжеловесов вплоть до момента... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T15:05

2021-02-16T15:05

2021-02-16T15:24

москва сегодня: мегаполис для жизни

центр организации дорожного движения (цодд)

администратор московского парковочного пространства

москва

общество

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ситуация с движением в Москве практически стабилизировалась, но в период снегопада стоит ограничивать движение грузовиков и тяжеловесов вплоть до момента устранения последствий непогоды, заявил журналистам во вторник заместитель руководителя - начальник Ситуационного центра ЦОДД Москвы Александр Евсин."За время снегопада Дорожный патруль ЦОДД сделал 976 буксировок застрявшего и сломавшегося транспорта. Из них 928 составляют тяжелые грузовики (фуры, автоцистерны). Эвакуаторы АМПП — 137 грузовых и 11 легковых автомобилей, попавших в ДТП или забуксовавших на снегу... Чтобы такая картина не повторилась вновь, одно из возможных решений - во время снегопада ограничивать движение грузовиков и тяжеловесов по городу, вплоть до приведения дорог в порядок", - рассказал Евсин.По его словам, во время снегопада в минувшие выходные ситуация на дорогах была непростой – пробки 8,9, местами и все 10 баллов. Основная проблема в выходные была на МКАД и на Калужском шоссе: застрявшие фуры блокировали проезд транспорта, забивая все ряды."Сейчас дорожные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада. Ситуация в городе практически стабилизировалась", - отметил Евсин.Мощный снегопад обрушился на Москву на прошлой неделе, снег начался в пятницу и продолжил идти в выходные. Высота снежного покрова в Москве к 14 февраля достигла 59 сантиметров, по области - до 72 сантиметров, это в полтора-два раза выше нормы. Это повлияло на ситуацию на дорогах, пробки в пятницу днем достигли максимального значения в 10 баллов, серьезные заторы продолжались и в выходные.

https://ria.ru/20210215/sneg-1597607963.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр организации дорожного движения (цодд), администратор московского парковочного пространства, москва, общество