https://ria.ru/20210216/salsa-1597630250.html

Умер один из отцов сальсы Джонни Пачеко

Умер один из отцов сальсы Джонни Пачеко

Доминиканский музыкант и композитор, создатель термина "сальса" Джонни Пачеко умер на 86-м году жизни, сообщает El País. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T09:33

2021-02-16T09:33

2021-02-16T10:11

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в мире

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Доминиканский музыкант и композитор, создатель термина "сальса" Джонни Пачеко умер на 86-м году жизни, сообщает El País.В воскресенье, 14 февраля, композитора доставили в больницу с пневмонией.Джон Азария Пачеко Кинипин, более известный как Джонни Пачеко, родился в 1935 году в Доминиканской Республике. Он был одним из создателей звукозаписывающего лейбла Fania Records. Пачеко девять раз номинировался на премию Грэмми и был удостоен награды Latin Grammy Lifetime Achievement Award. Музыкант написал более 150 песен.

https://ria.ru/20201110/kuba-1581718985.html

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