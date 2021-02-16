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Умер один из отцов сальсы Джонни Пачеко
Умер один из отцов сальсы Джонни Пачеко
Доминиканский музыкант и композитор, создатель термина "сальса" Джонни Пачеко умер на 86-м году жизни, сообщает El País. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T09:33
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культура
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Доминиканский музыкант и композитор, создатель термина "сальса" Джонни Пачеко умер на 86-м году жизни, сообщает El País.В воскресенье, 14 февраля, композитора доставили в больницу с пневмонией.Джон Азария Пачеко Кинипин, более известный как Джонни Пачеко, родился в 1935 году в Доминиканской Республике. Он был одним из создателей звукозаписывающего лейбла Fania Records. Пачеко девять раз номинировался на премию Грэмми и был удостоен награды Latin Grammy Lifetime Achievement Award. Музыкант написал более 150 песен.
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Умер один из отцов сальсы Джонни Пачеко

09:33 16.02.2021 (обновлено: 10:11 16.02.2021)
 
© AP Photo / Wilfredo Lee Джонни Пачеко
Джонни Пачеко - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© AP Photo / Wilfredo Lee
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Доминиканский музыкант и композитор, создатель термина "сальса" Джонни Пачеко умер на 86-м году жизни, сообщает El País.

"С большой болью в душе и пустотой в сердце сообщаем вам, что маэстро Джонни Пачеко скончался сегодня днем. Большое спасибо за молитвы и любовь, которую вы всегда дарили ему", — написали родственники музыканта на его официальной фан-странице в фейсбуке.

В воскресенье, 14 февраля, композитора доставили в больницу с пневмонией.
Джон Азария Пачеко Кинипин, более известный как Джонни Пачеко, родился в 1935 году в Доминиканской Республике. Он был одним из создателей звукозаписывающего лейбла Fania Records. Пачеко девять раз номинировался на премию Грэмми и был удостоен награды Latin Grammy Lifetime Achievement Award. Музыкант написал более 150 песен.
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