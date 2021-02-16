https://ria.ru/20210216/rassledovanie-1597673109.html
Китай сообщает, что СМИ США искажают выводы ВОЗ о расследовании в Ухане
Китай сообщает, что СМИ США искажают выводы ВОЗ о расследовании в Ухане
На днях американские СМИ, включая "Нью-Йорк Таймс", сообщили, что эксперты ВОЗ упрекнули Китай за то, что в стране препятствовали исследовательской работе по... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T13:10
2021-02-16T13:10
2021-02-16T13:10
россия-китай: главное
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китай
сша
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МОСКВА, 16 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". На днях американские СМИ, включая "Нью-Йорк Таймс", сообщили, что эксперты ВОЗ упрекнули Китай за то, что в стране препятствовали исследовательской работе по изучению происхождения коронавируса. Однако, эксперты ВОЗ, на которых ссылались американские СМИ, заявили об искажении своих слов, критикуя действия "Нью-Йорк Таймс".Президент EcoHealth Alliance, член экспертной группы ВОЗ Питер Дашак, занимающийся изучением происхождения коронавируса, в Твиттере заявил, что ученые получили важные данные от китайской стороны и узнали всю необходимую информацию о каналах распространения инфекции.Ответственное лицо справочной лаборатории ВОЗ по изучению кори, краснухи, гриппа и детского спинномозгового паралича Тея Фишер в Твиттере раскритиковала "Нью-Йорк Таймс" за искажение своих слов. Она отметила, что Китай и международная эпидемиологическая группа установили хорошие партнерские отношения. "(Наше) горячее обсуждение демонстрирует активное участие Китая", - сказала она. Увидев комментарий Теи Фишер, Питер Дашак вновь сообщил, что он сильно разочарован в американских СМИ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210214/zdorove-1597403356.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, воз, китай, сша, в мире
МОСКВА, 16 фев — Проект "Россия-Китай: Главное".
На днях американские СМИ, включая "Нью-Йорк Таймс", сообщили, что эксперты ВОЗ
упрекнули Китай
за то, что в стране препятствовали исследовательской работе по изучению происхождения коронавируса.
Однако, эксперты ВОЗ, на которых ссылались американские СМИ, заявили об искажении своих слов, критикуя действия "Нью-Йорк Таймс".
Президент EcoHealth Alliance, член экспертной группы ВОЗ Питер Дашак, занимающийся изучением происхождения коронавируса, в Твиттере заявил, что ученые получили важные данные от китайской стороны и узнали всю необходимую информацию о каналах распространения инфекции.
Ответственное лицо справочной лаборатории ВОЗ по изучению кори, краснухи, гриппа и детского спинномозгового паралича Тея Фишер в Твиттере раскритиковала "Нью-Йорк Таймс" за искажение своих слов. Она отметила, что Китай и международная эпидемиологическая группа установили хорошие партнерские отношения. "(Наше) горячее обсуждение демонстрирует активное участие Китая", - сказала она. Увидев комментарий Теи Фишер, Питер Дашак вновь сообщил, что он сильно разочарован в американских СМИ.