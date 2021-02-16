Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210216/rassledovanie-1597673109.html
Китай сообщает, что СМИ США искажают выводы ВОЗ о расследовании в Ухане
Китай сообщает, что СМИ США искажают выводы ВОЗ о расследовании в Ухане
На днях американские СМИ, включая "Нью-Йорк Таймс", сообщили, что эксперты ВОЗ упрекнули Китай за то, что в стране препятствовали исследовательской работе по... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T13:10
2021-02-16T13:10
россия-китай: главное
здоровье - общество
воз
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596942643_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a1abf69ccd032e03ebb599713b531885.jpg
МОСКВА, 16 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". На днях американские СМИ, включая "Нью-Йорк Таймс", сообщили, что эксперты ВОЗ упрекнули Китай за то, что в стране препятствовали исследовательской работе по изучению происхождения коронавируса. Однако, эксперты ВОЗ, на которых ссылались американские СМИ, заявили об искажении своих слов, критикуя действия "Нью-Йорк Таймс".Президент EcoHealth Alliance, член экспертной группы ВОЗ Питер Дашак, занимающийся изучением происхождения коронавируса, в Твиттере заявил, что ученые получили важные данные от китайской стороны и узнали всю необходимую информацию о каналах распространения инфекции.Ответственное лицо справочной лаборатории ВОЗ по изучению кори, краснухи, гриппа и детского спинномозгового паралича Тея Фишер в Твиттере раскритиковала "Нью-Йорк Таймс" за искажение своих слов. Она отметила, что Китай и международная эпидемиологическая группа установили хорошие партнерские отношения. "(Наше) горячее обсуждение демонстрирует активное участие Китая", - сказала она. Увидев комментарий Теи Фишер, Питер Дашак вновь сообщил, что он сильно разочарован в американских СМИ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210214/zdorove-1597403356.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596942643_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_c959b105da7d21636dbd167bf352dce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, воз, китай, сша, в мире

Китай сообщает, что СМИ США искажают выводы ВОЗ о расследовании в Ухане

13:10 16.02.2021
 
© REUTERS / Thomas PeterСотрудники службы безопасности у Уханьского института вирусологии во время визита группы ВОЗ
Сотрудники службы безопасности у Уханьского института вирусологии во время визита группы ВОЗ - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© REUTERS / Thomas Peter
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". На днях американские СМИ, включая "Нью-Йорк Таймс", сообщили, что эксперты ВОЗ упрекнули Китай за то, что в стране препятствовали исследовательской работе по изучению происхождения коронавируса.
Однако, эксперты ВОЗ, на которых ссылались американские СМИ, заявили об искажении своих слов, критикуя действия "Нью-Йорк Таймс".
Президент EcoHealth Alliance, член экспертной группы ВОЗ Питер Дашак, занимающийся изучением происхождения коронавируса, в Твиттере заявил, что ученые получили важные данные от китайской стороны и узнали всю необходимую информацию о каналах распространения инфекции.
Ответственное лицо справочной лаборатории ВОЗ по изучению кори, краснухи, гриппа и детского спинномозгового паралича Тея Фишер в Твиттере раскритиковала "Нью-Йорк Таймс" за искажение своих слов. Она отметила, что Китай и международная эпидемиологическая группа установили хорошие партнерские отношения. "(Наше) горячее обсуждение демонстрирует активное участие Китая", - сказала она. Увидев комментарий Теи Фишер, Питер Дашак вновь сообщил, что он сильно разочарован в американских СМИ.
Посетители выставки в Ухани, организованной выставочным центром, который был временным госпиталем во время пандемии коронавируса - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
14 февраля, 10:13
В дипмиссии Китая резко ответили на претензии США к работе ВОЗ в Ухане
 
Россия-Китай: ГлавноеЗдоровье - ОбществоВОЗКитайСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:28Пожар на Валааме потушили, пострадавших нет, заявил игумен
14:27Дегтярев рассказал Путину о работе хабаровского правительства за полгода
14:27В Евросоюзе обвинили TikTok в нарушении прав пользователей
14:24В Госдуму внесли проект о штрафах за распространение данных силовиков
14:24В Волгограде загорелись торговые павильоны
14:23Билл Гейтс назвал самую сложную проблему человечества
14:23Губернатор Владимирской области опроверг сообщения о переходе в Госдуму
14:19Глава OMV прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
14:18Центр агроаналитики оценил необходимость повышения цен на колбасу
14:18Хакеры из КНДР атаковали фармацевтические компании в Южной Корее
14:09В Казахстане корову подняли на крышу для жертвоприношения
14:07Госдума приняла закон о штрафах за нарушения в деятельности иноагентов
14:03Крым начал готовиться к курортному сезону
14:01Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
13:59Лавров ответил на призыв США с подозрением относиться к "Спутнику V"
13:57С Потанина предложили взимать персональный налог
13:57Заседание по иску бизнесмена Пригожина к Навальному перенесли на март
13:57Путину доступны все основные публикации по делу Сафронова, заявил Песков
13:51В Кремле не стали раскрывать подробности о позиции России по сделке ОПЕК+
13:49В Кремле рассказали о повестке встречи Путина с главами думских фракций
Лента новостейМолния