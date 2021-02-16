https://ria.ru/20210216/pozhar-1597738188.html

Пожар на рынке в Волгограде полностью потушили

Пожар на рынке в Волгограде полностью потушили

Пожар на рынке в Волгограде полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T18:25

2021-02-16T18:25

2021-02-16T18:25

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

волгоград

волгоградская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597727499_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_16c5085ec2add60e2a10e33529b79b00.jpg

ВОЛГОГРАД, 16 фев - РИА Новости. Пожар на рынке в Волгограде полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.МЧС сообщало, что днем на рынке в Дзержинском районе Волгограда загорелись торговые павильоны, площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. С рынка были эвакуированы около 150 человек. Открытое горение ликвидировано в 15.15 мск. При разборе завалов было обнаружено тело женщины, по факту ее гибели СК организовал доследственную проверку. По информации комитета здравоохранения региона, еще три человека пострадали."В 18.05 объявлена полная ликвидация последствий пожара в Дзержинском районе Волгограда", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20210216/pozhary-1597710243.html

волгоград

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоград, волгоградская область, происшествия