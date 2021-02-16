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Пожар на рынке в Волгограде полностью потушили
Пожар на рынке в Волгограде полностью потушили
Пожар на рынке в Волгограде полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T18:25
2021-02-16T18:25
2021-02-16T18:25
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 16 фев - РИА Новости. Пожар на рынке в Волгограде полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.МЧС сообщало, что днем на рынке в Дзержинском районе Волгограда загорелись торговые павильоны, площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. С рынка были эвакуированы около 150 человек. Открытое горение ликвидировано в 15.15 мск. При разборе завалов было обнаружено тело женщины, по факту ее гибели СК организовал доследственную проверку. По информации комитета здравоохранения региона, еще три человека пострадали."В 18.05 объявлена полная ликвидация последствий пожара в Дзержинском районе Волгограда", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20210216/pozhary-1597710243.html
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоград, волгоградская область, происшествия